«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Алалыкин и Максим Кузнецов сделали дубли

«Салават Юлаев » обыграл «Автомобилист» (5:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 3-1 в пользу клуба из Уфы.

В составе «Салавата» дубли сделали Данил Алалыкин и Максим Кузнецов. Владислав Ефремов и Артем Пименов отдали по 2 передачи.

Следующий матч состоится 31 марта.

Максим Кузнецов из «Салавата» забил гол из-под ноги в матче с «Автомобилистом»