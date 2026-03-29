Депутат Журова: «Овечкин упоминался на встрече с конгрессменами США, и не раз. Невозможно о нем не говорить. Он у них не только звезда, он у них герой»

Депутат Журова: Овечкин упоминался на встрече с конгрессменами США .

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на встрече с конгрессменами США упоминался капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .

Ранее делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США. На встрече были затронуты возможности полноценного допуска россиян до международных соревнований, к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.

«Конечно, на встрече с конгрессменами США Овечкин упоминался, и не раз. Невозможно о нем не говорить. Овечкин у них не только звезда, он у них герой.

Говорили о том, что было бы здорово в будущем провести товарищеский матч между нашими хоккейными сборными с участием Овечкина. Это стало бы огромным событием и для них, и для нас. Надеюсь, это обязательно произойдет», – сказала Журова.