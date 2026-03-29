  Депутат Журова: «Овечкин упоминался на встрече с конгрессменами США, и не раз. Невозможно о нем не говорить. Он у них не только звезда, он у них герой»
Депутат Журова: «Овечкин упоминался на встрече с конгрессменами США, и не раз. Невозможно о нем не говорить. Он у них не только звезда, он у них герой»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на встрече с конгрессменами США упоминался капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Ранее делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США. На встрече были затронуты возможности полноценного допуска россиян до международных соревнований, к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.

«Конечно, на встрече с конгрессменами США Овечкин упоминался, и не раз. Невозможно о нем не говорить. Овечкин у них не только звезда, он у них герой.

Говорили о том, что было бы здорово в будущем провести товарищеский матч между нашими хоккейными сборными с участием Овечкина. Это стало бы огромным событием и для них, и для нас. Надеюсь, это обязательно произойдет», – сказала Журова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Из открытых источников:

Конгрессмены, привыкшие к жестким, но содержательным дискуссиям, были поражены «детсадовским» подходом российских депутатов. Вместо обсуждения санкций и безопасности, гости из РФ перешли на уровень лозунгов и обид.
Ожидаемо «отличилась» экс-конькобежка Журова. По словам очевидцев, Журова продемонстрировала не только полное отсутствие понимания международной повестки, но и вопиющую безграмотность в элементарных вопросах госуправления.
Ответ Mihei4
Ответ Клирик
Он под столом сидел и конспектировал! Информация из первых уст!
Свезло Свете - в загранку съездила. Наверняка на командировочные прикупила себе у буржуев джинсы (это такие штаны) и жувачки.

А вообще поездка наших родненьких депутанов была прикольной. Там они были по приглашению некой конгрессменки Анны Луну. Такие у них правила - член конгресса имеет право приглашать других, и власти обязаны приглашенных впустить. А кто такая эта Анна Луну? А это полный ихний аналог нашего Милонова. Такой типичнейший фрик. И встречались наша Света и похожие на нее коллеги не с конгрессом, а с гражданкой Луну и такими же, как она, фриками.

Представьте: Милонов приглашает каких-то американцев и во встрече участвует кроме Милонова такие славные депутаты, как лыжник Свищев и черепахолюб Журавлев. Заценили ценность такой встречи?
Ответ линия Мажино
Луне наверное хорошо проплатили ....
Ответ Vasily Ivanov
Я, конечно, со свечкой не стоял, но если судить по луниной фриковатости и долбанутости, она вполне могла это и бесплатно сделать, чтобы о ней побольше говорили. И судя даже по нашей официальной прессе и ТАСС, о ней много нынче говорят и в мереканских СМИ, и в конгрессе, причем именно из-за этой тусовки. Правда в основном или осуждают, или стебутся.
он у них !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всё правильно, Овечкин - это американская звезда и герой. У России есть Мозякин, Шипачев и КХЛ
И рыбку съел, и на саночках покатался
зачем Журова про него постоянно говорит? или зачем ее постоянно про него спрашивают?
Ответ fedosss08
Она не семи пядей во лбу. Эту рекомендацию методички "всегда хвали Овечкина" ей исполнить проще остальных.
Ответ fedosss08
Все конгрессмены-вижу журову-спрашиваю об овечкине)))) это такой Must Have😂
Я не понял . Делегация думцев ездила на встречу с конгрессменами , чтобы повосхищаться каким то хоккеистом и обтереть матчи сборных по футболу и хоккею ?
Ответ Vasily Ivanov
с чего то начинать то надо🤣✌️🤣
Зачем эту безмозглую тётку за бюджетные деньги возят в Америку? В чем смысл этой поездки? А по поводу этой безумной идеи о матче против США в сильнейших составах - Дэйли на днях все объяснил для особо непонятливых, типа Журовой. Можете лично договориться с какими-то ветеранами, отвалить им бабла, и они приедут сыграть хоть на Красной площади.
Вы этих депутатов видели?))
Ответ leon01
Видели. Они (в смысле депутаты Госдумы) привезли в подарок конгрессменам носки с Трамплм. Те что на озоне по 149 пара что ли
)))
«Конгрессмены, сегодня на повестке обсуждение действий полиции в штате Миннесота. Вчера кстати там была игра с Кэпиталз, Овечкин опять не забил»
