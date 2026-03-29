Депутат Журова: «Овечкин упоминался на встрече с конгрессменами США, и не раз. Невозможно о нем не говорить. Он у них не только звезда, он у них герой»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на встрече с конгрессменами США упоминался капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Ранее делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США. На встрече были затронуты возможности полноценного допуска россиян до международных соревнований, к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.
«Конечно, на встрече с конгрессменами США Овечкин упоминался, и не раз. Невозможно о нем не говорить. Овечкин у них не только звезда, он у них герой.
Говорили о том, что было бы здорово в будущем провести товарищеский матч между нашими хоккейными сборными с участием Овечкина. Это стало бы огромным событием и для них, и для нас. Надеюсь, это обязательно произойдет», – сказала Журова.
Конгрессмены, привыкшие к жестким, но содержательным дискуссиям, были поражены «детсадовским» подходом российских депутатов. Вместо обсуждения санкций и безопасности, гости из РФ перешли на уровень лозунгов и обид.
Ожидаемо «отличилась» экс-конькобежка Журова. По словам очевидцев, Журова продемонстрировала не только полное отсутствие понимания международной повестки, но и вопиющую безграмотность в элементарных вопросах госуправления.
А вообще поездка наших родненьких депутанов была прикольной. Там они были по приглашению некой конгрессменки Анны Луну. Такие у них правила - член конгресса имеет право приглашать других, и власти обязаны приглашенных впустить. А кто такая эта Анна Луну? А это полный ихний аналог нашего Милонова. Такой типичнейший фрик. И встречались наша Света и похожие на нее коллеги не с конгрессом, а с гражданкой Луну и такими же, как она, фриками.
Представьте: Милонов приглашает каких-то американцев и во встрече участвует кроме Милонова такие славные депутаты, как лыжник Свищев и черепахолюб Журавлев. Заценили ценность такой встречи?
