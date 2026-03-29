Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по матчам за одну франшизу, обойдя Лидстрема. У форварда 1565 игр за «Вашингтон»

Овечкин вошел в топ-3 по матчам в НХЛ за одну франшизу.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:4 Б).

40-летний россиянин провел 1565-ю игру в лиге в рамках регулярных чемпионатов. Овечкин выступает за «Кэпиталс» с начала карьеры в НХЛ в 2005 году.

Он превзошел достижение Никласа Лидстрема (1564, «Детройт») и вышел на чистое третье место в истории НХЛ по числу игр за одну франшизу.

Второе место занимает Патрик Марло (1607, «Сан-Хосе»), лидирует Горди Хоу (1687 игр, «Детройт»).