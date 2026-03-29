  • Каменский о КХЛ и АХЛ: «Нельзя сравнивать. Уровень жизни разный, страны разные, язык. Считаю, что мы вторая хоккейная лига в мире»
Каменский о КХЛ и АХЛ: «Нельзя сравнивать. Уровень жизни разный, страны разные, язык. Считаю, что мы вторая хоккейная лига в мире»

Каменский высказался о сравнениях КХЛ и АХЛ.

Вице‑президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о сравнениях Континентальной хоккейной лиги и АХЛ.

Ранее главный тренер «Шанхая» Митч Лав заявил, что КХЛ похожа на АХЛ.

– Как относитесь к сравнениям КХЛ и АХЛ?

– Нельзя сравнивать. Уровень жизни разный, страны разные, язык разный. НХЛ уже больше 100 лет, а КХЛ – всего 18.

Я считаю, что мы вторая хоккейная лига в мире. Сравнивать лиги можно только тогда, когда сыграем друг с другом, – сказал Каменский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Хм. А почему уровень жизни разный? Хотим как там.
Материалы по теме
В КХЛ и НХЛ день сумасшедших голов – Кузнецов забил из-под ноги как Ткачак!
50 минут назадВидео
Максим Кузнецов из «Салавата» забил гол из-под ноги в матче с «Автомобилистом». У 23-летнего форварда 2+1 в 3 играх плей-офф-2026
сегодня, 11:11Видео
Белозеров о словах Пономарева: «Предложил ему за них ответить, но он испугался и уехал. И разве «Авангард» не падал весь матч? Получается, против «Газмяса» мы все-таки сыграли?»
сегодня, 10:57
Буре о Путине: «26 лет назад узнал легендарного человека. Как он работал эти годы, так и работает в этом режиме. Выпало счастье сказать: «Остается только восхищаться вашей работоспособностью»
27 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Флориду», «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла», «Даллас» в гостях у «Филадельфии»
31 минуту назад
«Омские Крылья» признали губернатора Омской области Хоценко лучшим игроком матча открытия СКК им. Блинова: «Благодарим за поддержку хоккея в регионе, вместе идем к победам»
42 минуты назад
Кубок Гагарина. «Салават» принимает «Автомобилист», «Трактор» играет с «Ак Барсом», СКА против ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
56 минут назадLive
Максим Кузнецов из «Салавата» забил гол из-под ноги в матче с «Автомобилистом». У 23-летнего форварда 2+1 в 3 играх плей-офф-2026
сегодня, 11:11Видео
Белозеров о словах Пономарева: «Предложил ему за них ответить, но он испугался и уехал. И разве «Авангард» не падал весь матч? Получается, против «Газмяса» мы все-таки сыграли?»
сегодня, 10:57
Буре о россиянах в НХЛ: «В 1970-е нас считали любителями, потом дошли до того, что стали выводить номера из обращения. Это заслуга игроков поколения до меня. Они показали, что никакие не любители»
сегодня, 10:36
Задоров бросил со скоростью 167,2 км/ч в матче с «Миннесотой» – самый сильный бросок в НХЛ в сезоне-2025/26
сегодня, 10:20Видео
Кофилд – 1-й игрок «Монреаля» за последние 36 лет, забивший 45+ голов за сезон
сегодня, 09:58Видео
Владислав Третьяк: «Хотим сыграть со студенческими или молодежными командами США. Нам надо с чего-то начать. Сейчас по университетам закинули удочку, работаем»
сегодня, 09:35
Впервые в истории «Далласа» 2 игрока забили по 40 голов за сезон. У Робертсона и Джонстона по 40 шайб в 73 матчах
57 минут назад
Каменский о СКА в 4-м матче с ЦСКА: «Дома играть, конечно, комфортнее, но это и злую шутку может сыграть. Победит сильнейший»
сегодня, 10:45
Якупов о 2-1 с «Нефтехимиком»: «У нас нет недооценки соперника, знали, что будет боевая серия. Она такой и получается. Мыслей о 4-0 не было»
сегодня, 09:44
Толчинский о 3-м матче с «Сибирью»: «Понятно было, что они с 1-й минуты побегут. Каждый игрок ехал не отбирать шайбу, а просто бить. Наверное, было такое задание»
сегодня, 09:24
Андрей Коваленко о сыне в роли центра ЦСКА: «Для нашей династии это что-то новое. Мне кажется, идея в том, чтобы Николай больше работал с шайбой. Бесценный опыт!»
сегодня, 08:35
Сергачев с 0+4 в матче с «Кингс» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Типпет с 3+1 и Макдэвид с 1+2
сегодня, 07:55
Рантанен набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» – первом после травмы, полученной на ОИ. У форварда «Далласа» 21+50 в 55 играх в сезоне
сегодня, 07:10
Протас получил травму в матче против «Вегаса». Форвард «Вашингтона» и экс-игрок «Кэпиталс» Дауд столкнулись головами в 1-м периоде
сегодня, 06:55Видео
Мирошниченко против «Вегаса»: 1-й ассист в сезоне, 0 бросков, 1 хит и «+1» за 7:50. У него 3 очка в 7 играх в сезоне
сегодня, 06:30
Демидов, Шефер и Сеннеке делят лидерство в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. У всех троих по 56 очков в сезоне
сегодня, 05:22
