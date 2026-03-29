Каменский о КХЛ и АХЛ: «Нельзя сравнивать. Уровень жизни разный, страны разные, язык. Считаю, что мы вторая хоккейная лига в мире»
Вице‑президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о сравнениях Континентальной хоккейной лиги и АХЛ.
Ранее главный тренер «Шанхая» Митч Лав заявил, что КХЛ похожа на АХЛ.
– Как относитесь к сравнениям КХЛ и АХЛ?
– Нельзя сравнивать. Уровень жизни разный, страны разные, язык разный. НХЛ уже больше 100 лет, а КХЛ – всего 18.
Я считаю, что мы вторая хоккейная лига в мире. Сравнивать лиги можно только тогда, когда сыграем друг с другом, – сказал Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Хм. А почему уровень жизни разный? Хотим как там.
