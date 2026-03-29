Буре о Путине: «26 лет назад узнал легендарного человека. Как он работал эти годы, так и работает в этом режиме. Выпало счастье сказать: «Остается только восхищаться вашей работоспособностью»

Павел Буре оценил работоспособность Владимира Путина.

Бывший нападающий сборной России и клубов НХЛ Павел Буре оценил работоспособность президента России Владимира Путина.

Буре ответил на вопрос о том, когда он разговаривал с президентом о хоккее.

«Не так давно. Я вам могу только сказать, что прошло 26 лет с тех пор, когда узнал такого легендарного и уникального человека, как он работал 26 лет, так и работает в таком же режиме. Я уже так не работаю (улыбается).

Мне много раз выпало счастье ему в глаза это сказать: «Как вы это делаете? Остается только восхищаться вашей работоспособностью», – заявил Буре.

Во время игровой карьеры Павел общался с Путиным, в частности, в августе 2001 года в Ново-Огарево и осенью 2001-го во время визита президента РФ в США.