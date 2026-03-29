Буре о Путине: «26 лет назад узнал легендарного человека. Как он работал эти годы, так и работает в этом режиме. Выпало счастье сказать: «Остается только восхищаться вашей работоспособностью»

Павел Буре оценил работоспособность Владимира Путина.

Бывший нападающий сборной России и клубов НХЛ Павел Буре оценил работоспособность президента России Владимира Путина.

Буре ответил на вопрос о том, когда он разговаривал с президентом о хоккее.

«Не так давно. Я вам могу только сказать, что прошло 26 лет с тех пор, когда узнал такого легендарного и уникального человека, как он работал 26 лет, так и работает в таком же режиме. Я уже так не работаю (улыбается).

Мне много раз выпало счастье ему в глаза это сказать: «Как вы это делаете? Остается только восхищаться вашей работоспособностью», – заявил Буре.

Во время игровой карьеры Павел общался с Путиным, в частности, в августе 2001 года в Ново-Огарево и осенью 2001-го во время визита президента РФ в США.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Павел Буре
ТАСС
Политика
Владимир Путин
Сборная России по хоккею с шайбой
41 комментарий
когда он закончит "работать" - 99% людей вздохнут с облегчением
Ответ MoRo
Комментарий скрыт
Ответ MoRo
Скорее бы уж
Кучно пошло. Видимо, дана команда всем этим бывшим спортсменам публично лизать задницы. А то совсем плохо с рейтингами.
Буре жаль, стыдно за то как он позорится, был о нём лучшего мнения, как о человеке.
Лично для меня буре, как и овечкин, как личности-умерли.Я не верю, что они не ведают, что творят.Они потом даже не будут иметь права сказать-мы не знали…как же неприятно, что люди, которых уважал стали теми, кем стали
Ответ Rechtsanwalt
Вы для них и не рождались, снимите корону
Ответ Rechtsanwalt
А начать надо с Фетисова.
У Газзаева конкурент 😁
Ответ Красная стрела
Е.... свои закройте! Вы что делаете! Козлы вонючие!
От автора 5 голов в одном матче на Олимпиаде до вот этого...
Лучше бы в бессрочный отпуск отправился
Зачёт. Прогиб не слабый, на перспективу так сказать. В удивительные времена конечно живём. Ну да ладно...
Газзаев, конечно, недосягаем. Но Буре тоже зачетно "шлифанул"😂
А ведь настанет время , когда всякие Буре, Третьяки и прочие будут его хаять по-полной.
