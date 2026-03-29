«Омские Крылья» признали губернатора Омской области Хоценко лучшим игроком матча открытия СКК им. Блинова: «Благодарим за поддержку хоккея в регионе, вместе идем к победам»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко признан лучшим игроком матча плей-офф ВХЛ.

Сегодня «Омские Крылья» в рамках плей-офф Olimpbet ВХЛ обыграли «Челмет » (2:1, 2-2 в серии).

Перед матчем состоялась торжественная церемония открытия СКК им. Блинова после ремонта.

«Лучшим игроком сегодняшнего матча плей-офф с «Челметом » команда «Омские Крылья» признала губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко!

Благодарим за поддержку хоккея в нашем регионе, вместе идем к следующим победам», – говорится в сообщении «Авангарда ».

