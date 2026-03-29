«Омские Крылья» признали губернатора Омской области Хоценко лучшим игроком матча открытия СКК им. Блинова: «Благодарим за поддержку хоккея в регионе, вместе идем к победам»
Губернатор Омской области признан лучшим игроком матча ВХЛ.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко признан лучшим игроком матча плей-офф ВХЛ.
Сегодня «Омские Крылья» в рамках плей-офф Olimpbet ВХЛ обыграли «Челмет» (2:1, 2-2 в серии).
Перед матчем состоялась торжественная церемония открытия СКК им. Блинова после ремонта.
«Лучшим игроком сегодняшнего матча плей-офф с «Челметом» команда «Омские Крылья» признала губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко!
Благодарим за поддержку хоккея в нашем регионе, вместе идем к следующим победам», – говорится в сообщении «Авангарда».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Без лизания никуда
Даже Полежаев так не делал)
Он ещё и в хоккей играет? Вот времени свободного у губернатора.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем