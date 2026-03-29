  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Впервые в истории «Далласа» 2 игрока забили по 40 голов за сезон. У Робертсона и Джонстона по 40 шайб в 73 матчах
1

Впервые в истории «Далласа» 2 игрока забили по 40 голов за сезон. У Робертсона и Джонстона по 40 шайб в 73 матчах

Впервые в истории «Далласа» 2 игрока забросили по 40 шайб за сезон.

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон достиг отметки 40 голов в сезоне-2025/26.

Форвард набрал 2 (1+1) очка в игре против «Питтсбурга» (6:3).

Теперь на его счету 87 (40+47) очков в 73 матчах сезона.

Робертсон стал вторым игроком «Старс» после Уайтта Джонстона (78 (40+38) баллов в 73 играх), забившим 40 голов в этом регулярном чемпионате.

Два игрока забросили по 40 шайб за сезон впервые в истории команды «Даллас Старс».

В истории франшизы «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс» это первый такой случай с сезона-1989/90 (Брайан Беллоуз и Дэйв Гагнер).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoДаллас
logoУайтт Джонстон
logoНХЛ
logoДжейсон Робертсон
Брайан Беллоуз
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем