Впервые в истории «Далласа» 2 игрока забили по 40 голов за сезон. У Робертсона и Джонстона по 40 шайб в 73 матчах
Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон достиг отметки 40 голов в сезоне-2025/26.
Форвард набрал 2 (1+1) очка в игре против «Питтсбурга» (6:3).
Теперь на его счету 87 (40+47) очков в 73 матчах сезона.
Робертсон стал вторым игроком «Старс» после Уайтта Джонстона (78 (40+38) баллов в 73 играх), забившим 40 голов в этом регулярном чемпионате.
Два игрока забросили по 40 шайб за сезон впервые в истории команды «Даллас Старс».
В истории франшизы «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс» это первый такой случай с сезона-1989/90 (Брайан Беллоуз и Дэйв Гагнер).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
