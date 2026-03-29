Белозеров о словах Пономарева: «Предложил ему за них ответить, но он испугался и уехал. И разве «Авангард» не падал весь матч? Получается, против «Газмяса» мы все-таки сыграли?»

Белозеров высказался о словах Пономарева об игре «Нефтехимика».

Нападающий «Нефтехимика » Андрей Белозеров прокомментировал слова форварда «Авангарда» Василия Пономарева об игре нижнекамцев.

Омский клуб ведет в серии плей-офф со счетом 2-1.

– Что вы скажете сейчас своим болельщикам? К чему их призовете?

– Нам нужно просто в каких‑то моментах действовать более уверенно. В двух матчах из трех мы пропускаем в концовке. Это сильно бьет по морали. Но с опытом мы эти моменты уберем.

Еще раз спасибо нашим болельщикам за то, что они рядом и нас поддерживают во всех ситуациях. Мы будем сражаться до конца, что бы там другие люди из той команды ни говорили.

– Что вы имеете в виду?

– Меня зацепила цитата Василия Пономарева после второго матча. Он сказал: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться и сыграть с омским «Газмясом».

Я ему отвечу: человек еще пока никто, звать его никак по меркам КХЛ . А произносит громкие слова. На льду, в стычке после второго периода, я ему предложил за эти слова ответить, если он мужчина. «Давай скинем перчатки!» Но Пономарев просто испугался и уехал от меня за спину товарища.

И разве «Авангард» не падал весь матч? Получается, против «Газмяса» мы все‑таки сыграли?.. Знаете, в этой серии все только начинается. Мы готовы к долгой и тяжелой борьбе, – сказал Белозеров.

