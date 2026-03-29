  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Белозеров о словах Пономарева: «Предложил ему за них ответить, но он испугался и уехал. И разве «Авангард» не падал весь матч? Получается, против «Газмяса» мы все-таки сыграли?»
14

Белозеров высказался о словах Пономарева об игре «Нефтехимика».

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров прокомментировал слова форварда «Авангарда» Василия Пономарева об игре нижнекамцев.

Омский клуб ведет в серии плей-офф со счетом 2-1.

– Что вы скажете сейчас своим болельщикам? К чему их призовете?

– Нам нужно просто в каких‑то моментах действовать более уверенно. В двух матчах из трех мы пропускаем в концовке. Это сильно бьет по морали. Но с опытом мы эти моменты уберем.

Еще раз спасибо нашим болельщикам за то, что они рядом и нас поддерживают во всех ситуациях. Мы будем сражаться до конца, что бы там другие люди из той команды ни говорили.

 – Что вы имеете в виду?

– Меня зацепила цитата Василия Пономарева после второго матча. Он сказал: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться и сыграть с омским «Газмясом».

Я ему отвечу: человек еще пока никто, звать его никак по меркам КХЛ. А произносит громкие слова. На льду, в стычке после второго периода, я ему предложил за эти слова ответить, если он мужчина. «Давай скинем перчатки!» Но Пономарев просто испугался и уехал от меня за спину товарища.

И разве «Авангард» не падал весь матч? Получается, против «Газмяса» мы все‑таки сыграли?.. Знаете, в этой серии все только начинается. Мы готовы к долгой и тяжелой борьбе, – сказал Белозеров.

Пономарев из «Авангарда» о провокациях: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Белозеров
logoВасилий Пономарев
logoАвангард
logoНефтехимик
logoМатч ТВ
logoКХЛ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дракой дела не решаются, это от бессилия,эмоции.
Нефтехимик хорошо смотрится в этом сезоне, но есть такое ощущение, что в этой серии они себя перенастроили, перекрутили. Слишком много эмоций не туда. У Белозерова хороший сезон, но это какой-то детский сад: "ну, давай скинем перчатки, давай подеремся! ". Докажи игрой, утри нос сопернику, если слова зацепили. Бобби Кларком себя возомнил.
Так вроде в хоккее проходит дальше тот, кто больше забьёт, а не тот, кто красивее наваляет сопернику. Если Белозёров не в курсе этой базы, то это скорее он в КХЛ никто, и звать его никак.
Ну посмотрим на этого героя всея Руси сам кто ??? И Звать его как чтобы такое писать
4-1 в серии и до свидания Белозеров
Газмясочка😂 в точку!
Ответ newyork13
Балашихское газовое мясочко
Это интервью надо перед матчем прочитать в раздевалке Авангарда. Дополнительная мотивация.
Пономарев со Спартаком с ничего уже попробовал подраться, Орлов ему напихал некисло, поэтому разумно решил не испытывать больше судьбу))
В далеком 2009 году Свитов прибил Емелина, а потом его очень не хватидо на том самом вбрасывании, поэтому драки, возмездия, скидывания перчаток давайте на регулярку оставим. Я уж молчу про то,что Вася не тафгай ни разу.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
