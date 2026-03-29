Каменский о СКА в 4-м матче с ЦСКА: «Дома играть, конечно, комфортнее, но это и злую шутку может сыграть. Победит сильнейший»
Вице‑президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о серии СКА против ЦСКА в плей-офф (1-2).
Четвертая игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге.
– СКА играет четвертый матч серии с ЦСКА в Петербурге. Верите, что команда Ларионова может сравнять счет?
– Они выиграли последнюю игру, у них будет преимущество своего льда. ЦСКА тоже сильная команда. Обе команды верят в победу, но победит сильнейший.
– У СКА больше шансов сегодня?
– Не сказал бы. Конечно, комфортнее играть дома, но это и злую шутку может сыграть, – сказал Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
