Буре о россиянах в НХЛ: «В 1970-е нас считали любителями, потом дошли до того, что стали выводить номера из обращения. Это заслуга игроков поколения до меня. Они показали, что никакие не любители»

Экс-нападающий «Ванкувера », «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре высказался о том, что его номер вывели из обращения в «Кэнакс».

Буре играл в НХЛ с 1991 по 2003 год. В ноябре 2013 года «Ванкувер» вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал форвард. Буре стал первым россиянином, чей номер вывели из обращения в НХЛ.

«Для меня это было огромной честью, что я был первым из СССР и России, чей номер вывели из обращения. Сначала нас в 1970-е годы считали любителями, а потом дошли до того, что стали выводить номера.

Думаю, это заслуга игроков того поколения до меня. Ребята тогда играли и показывали, что они никакие не любители», – сказал Буре.

В 1972 году советские хоккеисты впервые приняли участие в Суперсерии против сборной Канады, в которой выступали игроки НХЛ. В 8 матчах сборная СССР одержала 3 победы, канадцы – 4, одна игра завершилась вничью.