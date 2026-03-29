Буре о россиянах в НХЛ: «В 1970-е нас считали любителями, потом дошли до того, что стали выводить номера из обращения. Это заслуга игроков поколения до меня. Они показали, что никакие не любители»

Павел Буре высказался о том, что его номер вывели из обращения в «Ванкувере».

Экс-нападающий «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре высказался о том, что его номер вывели из обращения в «Кэнакс».

Буре играл в НХЛ с 1991 по 2003 год. В ноябре 2013 года «Ванкувер» вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал форвард. Буре стал первым россиянином, чей номер вывели из обращения в НХЛ.

«Для меня это было огромной честью, что я был первым из СССР и России, чей номер вывели из обращения. Сначала нас в 1970-е годы считали любителями, а потом дошли до того, что стали выводить номера.

Думаю, это заслуга игроков того поколения до меня. Ребята тогда играли и показывали, что они никакие не любители», – сказал Буре.

В 1972 году советские хоккеисты впервые приняли участие в Суперсерии против сборной Канады, в которой выступали игроки НХЛ. В 8 матчах сборная СССР одержала 3 победы, канадцы – 4, одна игра завершилась вничью. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Любители это термин из СССР, к чему его вспоминать. Также хоккей был работой, за которую платили хорошую по меркам СССР деньги. Настоящие любители это те, кто после работы собирается потренироваться поиграть, советский спорт был совсем не про это.
"Любители" это те кто сидел на сборах 24/7 365 дней в году. И те кто получали за это деньги и материальные вещи?
