Задоров бросил со скоростью 167,2 км/ч в матче с «Миннесотой» – самый сильный бросок в НХЛ в сезоне-2025/26

Защитник «Бостона » Никита Задоров бросил со скоростью 167,2 км/ч в матче с «Миннесотой» (6:3).

Это самый сильный бросок среди всех игроков в сезоне-2025/26. Россиянин превзошел результат Тайлера Клевена (166,5 км/ч, 31 января).

Это самый мощный бросок Задорова с сезона-2021/22.

На его счету 20 (2+18) баллов в 72 играх этой регулярки.