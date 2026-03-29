Задоров бросил со скоростью 167,2 км/ч в матче с «Миннесотой» – самый сильный бросок в НХЛ в сезоне-2025/26
Защитник «Бостона» Никита Задоров бросил со скоростью 167,2 км/ч в матче с «Миннесотой» (6:3).
Это самый сильный бросок среди всех игроков в сезоне-2025/26. Россиянин превзошел результат Тайлера Клевена (166,5 км/ч, 31 января).
Это самый мощный бросок Задорова с сезона-2021/22.
На его счету 20 (2+18) баллов в 72 играх этой регулярки.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
