Кофилд – 1-й игрок «Монреаля» за последние 36 лет, забивший 45+ голов за сезон

Нападающий «Монреаля » Коул Кофилд достиг отметки 45 голов за сезон-2025/26.

25-летний форвард забросил шайбу в матче с «Нэшвиллом» (4:1).

Всего на его счету терерь 77 (45+32) очков в 71 игре этого регулярного чемпионата.

Кофилд стал первым игроком «Канадиенс», забившим 45 голов за сезон, после Стефана Рише (51 гол в сезоне-1989/90).