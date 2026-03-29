Кофилд – 1-й игрок «Монреаля» за последние 36 лет, забивший 45+ голов за сезон

Форвард «Монреаля» Кофилд достиг отметки 45 голов за сезон.

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд достиг отметки 45 голов за сезон-2025/26.

25-летний форвард забросил шайбу в матче с «Нэшвиллом» (4:1).

Всего на его счету терерь 77 (45+32) очков в 71 игре этого регулярного чемпионата.

Кофилд стал первым игроком «Канадиенс», забившим 45 голов за сезон, после Стефана Рише (51 гол в сезоне-1989/90).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Я так понял, Маккиннон в декабре выиграл Арт и Ришар, а теперь просто дал простым смертным что-то выиграть? Где все эти люди, кричавшие в начале декабря "у него нет в этом году конкурентов"?
