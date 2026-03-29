Якупов о 2-1 с «Нефтехимиком»: «У нас нет недооценки соперника, знали, что будет боевая серия. Она такой и получается. Мыслей о 4-0 не было»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о серии плей-офф против «Нефтехимика» (2-1).

– Эксперты перед серией прогнозировали уверенный проход «Авангарда» в следующий раунд, многие даже называли счет 4-0. Удивлены тем, что серия достаточно равной получается?

– Скажите, кто так говорил? Слава богу, что я никого из них не читаю.

– Большинство экспертов говорили, что вы уверенно должны серию закрывать.

– Такого не может быть. Много кто чего должен. Но главное перед собой быть чистым и не иметь должка. У нас точно нет недооценки соперника, знали, что будет боевая серия. Она такой и получается. Мыслей о 4-0 у нас не было, даже говорить об этом не хочется. Соперник тоже хочет победить.

– На команду оказывает давление тот факт, что от вас в этом сезоне ждут Кубок Гагарина?

– Слишком далеко, еще снег только таять начал. Так далеко загадывать не буду. Просто скажу, что к следующей игре готовимся, – сказал Якупов.