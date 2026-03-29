Владислав Третьяк: «Хотим сыграть со студенческими или молодежными командами США. Нам надо с чего-то начать. Сейчас по университетам закинули удочку, работаем»

Владислав Третьяк: хотим сыграть со студенческими или молодежными командами США.

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация ведет работу по организации матчей с командами из американских университетов.

«Мы вообще хотим сыграть со студенческими или молодежными американскими командами. Нам надо с чего-то начать, необязательно играть с соперниками на самом высоком уровне.

Мы сейчас по университетам закинули удочку, работаем по ним, по студенческим лигам», – сказал Третьяк.