  • Владислав Третьяк: «Хотим сыграть со студенческими или молодежными командами США. Нам надо с чего-то начать. Сейчас по университетам закинули удочку, работаем»
Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация ведет работу по организации матчей с командами из американских университетов.

«Мы вообще хотим сыграть со студенческими или молодежными американскими командами. Нам надо с чего-то начать, необязательно играть с соперниками на самом высоком уровне.

Мы сейчас по университетам закинули удочку, работаем по ним, по студенческим лигам», – сказал Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Вы с Ротенбергом третий год вещание об этом, а результат ноль
Вы с Ротенбергом третий год вещание об этом, а результат ноль
третьяку некогда он стадионы открывает один за одним умаялся бедолага
Вы с Ротенбергом третий год вещание об этом, а результат ноль
Ну удочку они действительно могли закинуть)))
Только эти письма попали в спам и всё)
Ну с одной стороны , особо придраться нельзя.
Они действительно могли обратиться. Тог есть работа была произведена)
Другое дело, что их просто послали куда подальше)
Но кому интересны эти нюансы?)
От режиссера " они к нам сами приползут "
мвахахахахахахахахахахаха))))))))))))))))))))))))))))
Скоро по американским школам пойдете.

Удочку они закинули...... 🤦‍♂️
Ну поиграйте с нами пожалуйста, а то мировой хоккей испытывает потери от нашего отсутствия.p.s Я три дня гналась за вами, что б сказать, что вы мне безразличны!(с)
