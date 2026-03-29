Толчинский о 3-м матче с «Сибирью»: «Понятно было, что они с 1-й минуты побегут. Каждый игрок ехал не отбирать шайбу, а просто бить. Наверное, было такое задание»

Толчинский подвел итоги 3-го матча серии «Металлурга» с «Сибирью».

Нападающий «Металлурга » Сергей Толчинский подвел итоги третьего матча серии Кубка Гагарина с «Сибирью» (3:1, 3-0).

– Этот матч самый эмоциональный в серии?

– Конечно, первые и третьи матчи всегда выделяются в этом плане – первые матчи дома проводят команды. Трибуны гонят вперед. Плюс они поменяли стиль игры, это бросалось в глаза.

– Уже на первой минуте вспыхнула потасовка, ожидали ли, что так быстро рванет?

– Конечно, ожидали. Понятно было, что они с первой минуты побегут. Каждый игрок в первой смене ехал не отбирать шайбу, а просто бить. Наверное, было такое задание. Андреофф неудачно сыграл, промахнулся.

– Показалось, что немного видоизменили игру после двух побед. Так это или нет?

– Нет, особо не меняли. Изменения были вызваны только тем, что соперник поменял игру. В Магнитогорске они откатывались, а здесь нет. Мы играли с шайбой, поэтому немного по-другому приходилось открываться, выходить из зоны. На такие моменты всегда имеем запасной план, – сказал Толчинский.

