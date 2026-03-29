  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Андрей Белозеров: «Пусть «Авангард» боится нас, отталкиваемся от своего хоккея. Серия будет длинной. Как бы она ни сложилась, мы выпьем у этой команды много крови»
0

Андрей Белозеров: «Пусть «Авангард» боится нас, отталкиваемся от своего хоккея. Серия будет длинной. Как бы она ни сложилась, мы выпьем у этой команды много крови»

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров высказался о серии плей-офф с «Авангардом» (1-2).

– Что вы скажете о ходе серии?

– Каждая игра получается от ножа. В каждой игре идет битва, и побеждает пока что сильнейший. Но не значит, что сильнейшими в серии не можем быть мы.

– «Авангард» ведет 2-1, но «Нефтехимик» выглядит блестяще. Команда атакует, давит, создает проблемы. Как вам удается оказывать такое сопротивление фавориту?

– Мы вообще не боимся «Авангард». Там играют такие же ребята, как и мы. Нам бояться нечего, мы просто навязываем свою игру. И в какой-то степени видно, что они боятся нас. Где-то отдают инициативу, а мы ей пользуемся.

Правда, иногда мы ее забираем чрезмерно, поэтому пару матчей проиграли из-за какой-то неосмотрительности.

– Что было в моменте после второго периода, когда Майкл Маклауд получил штраф на четыре минуты? Кому он нанес колющий удар?

– Да мы сами, если честно, не поняли. Там была какая-то потасовка, все разобрались по парам. Я себе выбрал одного, другой – другого. Потолкались, разъехались. А потом был видеопросмотр, и Маклауду дали четыре минуты.

– Большинство реализовал Лука Профака, который в плей-офф мог вообще не играть. Он только вернулся после травмы.

– У нас команда боевая, с характером. Мы сражаемся в каждом матче, играем через не могу. Мы в раздевалке все сидим плечом к плечу и не боимся никакого соперника.

– Думаю, «Авангард» такого высокого сопротивления от вас не ждал.

– Их ожидания – это не наши проблемы. Мы просто выходим и показываем свою игру. Снова скажу: мы их не боимся. Отталкиваемся от своего хоккея, и пусть «Авангард» боится нас. Пока 2-1 в их пользу, но дальше посмотрим. Серия будет длинной.

И как бы она ни сложилась, мы выпьем у этой команды много крови, чтобы потом «Авангарду» было очень тяжело, даже если они вдруг выйдут в следующий раунд, – сказал Белозеров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoНефтехимик
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoМайкл Маклауд
logoАвангард
logoАндрей Белозеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
