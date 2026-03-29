Овечкин делит 5-е место в истории НХЛ с Фрэнсисом по очкам в гостевых матчах (820). Выше идут Гретцки, Мессье, Ягр и Айзерман, Кросби – 8-й

Александр Овечкин делит 5-е место в истории НХЛ по очкам в гостевых играх.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:4 Б).

На счету 40-летнего россиянина стало 57 (29+28) очков в 74 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

За карьеру в рамках регулярок – 1680 (926+754) очков в 1565 играх. В том числе в гостях – 820 (475+345) баллов в 784 матчах.

Овечкин сравнялся с Роном Фрэнсисом (820 в 861 игре) по числу очков на выезде.

Выше идут Уэйн Гретцки (1298 в 742), Марк Мессье (880 в 875), Яромир Ягр (860 в 856) и Стив Айзерман (857 в 749).

Среди действующих игроков 2-е место занимает Сидни Кросби («Питтсбург», 789 в 707, 8-й результат в истории).