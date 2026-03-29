Андрей Коваленко о сыне в роли центра ЦСКА: «Для нашей династии это что-то новое. Мне кажется, идея в том, чтобы Николай больше работал с шайбой. Бесценный опыт!»

Андрей Коваленко о сыне: перевод в центр в ЦСКА Николаю только в плюс.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о переводе своего сына – форварда ЦСКА Николая Коваленко – на позицию центрального нападающего.

Это произошло в серии первого раунда Кубка Гагарина против СКА (2-1 после трех игр).

– Как восприняли ход тренерского штаба ЦСКА с переводом Николая Коваленко в центр?

– Для нашей династии это что-то новое (смеется). Николай раньше всегда играл только по флангам – справа или слева. То же самое – младший сын Иван, он у себя в Ярославле и юниорской сборной России тоже крайний форвард.

Да, в свое время в детстве я начинал именно в центре. Но тренеры быстро сказали, что излишне увлекаюсь атакой, а центрфорвард это делать не вправе – и перевели на фланг. С тех пор – вот уже лет сорок – в династии Коваленко центральных не было.

Но я считаю, что такой перевод Николаю только в плюс. Интересы команды – превыше всего. Раз тренеры решили, что сын в данной игровой и кадровой ситуации больше пользы принесет команде в центре, значит, этому и быть.

– Как объясните такой ход?

– Это к тренерскому штабу ЦСКА, там собраны опытнейшие люди, которые много выиграли в нашем хоккее.

Со стороны, мне кажется, идея в том, чтобы Николай больше работал с шайбой, причем на обеих сторонах площадки. Центр – особо ответственная позиция, бесценный опыт! – сказал Коваленко.