Третьяк поучаствовал в открытии СКК им. Блинова: «Две арены в Омске – одни из лучших не только в России, но и в Европе. Надеемся, что на них появятся новые Харламовы и Овечкины»

Владислав Третьяк поздравил жителей Омска с открытием СКК имени Виктора Блинова.

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил жителей Омска с открытием СКК имени Виктора Блинова после реконструкции.

Он обратился к болельщикам перед матчем плей-офф Olimpbet ВХЛ между «Омскими Крыльями» и «Челметом».

«С праздником, дорогие омичи! Сегодня потрясающий момент – мы присутствуем на открытии стадиона. Новая жизнь у стадиона – благодаря губернатору [Виталию Хоценко], его команде, спонсорам, которые все сделали, чтобы этот объект жил.

Две арены в Омске – эта и где играет «Авангард » в КХЛ – одни из лучших не только в России, но и в Европе.

Надеемся, что на них появятся новые Харламовы и Овечкины , которые прославят и Омскую область, и наш российский хоккей. Желаю всем удачи и новых побед. Болельщикам спасибо большое, что вы любите хоккей», – сказал Третьяк.

