  • Дюков поздравил Омск с открытием СКК им. Блинова после реконструкции: «Многие омичи уже смирились, что история комплекса подходит к концу. Мы – нет. Работы выполнены в рекордные сроки»
Александр Дюков поздравил жителей Омска с открытием СКК имени Виктора Блинова.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков поздравил жителей Омска с открытием СКК имени Виктора Блинова после реконструкции. 

«Поздравляю всех омичей с официальным открытием легендарного СКК имени Виктора Блинова! Это один из символов города. Уникальный архитектурный объект, памятник советского модернизма, которому в этом году исполняется 40 лет. Арена, которая помнит первое золото «Авангарда». 

В последние годы комплекс находился в плачевном состоянии. В 2020 году здание признали аварийным. Думаю, многие омичи тогда уже смирились, что история СКК имени Виктора Блинова подходит к концу. Но мы с этим не смирились. И я очень благодарен губернатору Виталию Павловичу Хоценко, который поддержал идею возрождения комплекса и оказывал поддержку проекту на всех этапах его реализации.

Сложные работы по восстановлению СКК начались в мае прошлого года и были выполнены в рекордные сроки. Мы очень бережно отнеслись к уникальному историческому зданию. Были сохранены мозаичные панно, мраморные полы. Восстановлена акустика дворца. 

Я напомню, что СКК – это спортивно-концертный комплекс. Он изначально, еще в советские годы, имел уникальную акустику. И теперь, уже с применением современных технологий, акустика внутри здания снова позволяет проводить не только хоккейные матчи, но и концерты, и различные мероприятия самого высокого уровня.

Я благодарю всех участников и партнеров проекта: Правительство Омской области, наш хоккейный клуб «Авангард», «Газпромбанк», Сбер. И, конечно же, строителей и реставраторов, которые восстанавливали СКК.

Теперь комплекс станет домом для «Омских Крыльев», для молодежных хоккейных команд. А наш следующий шаг – это благоустройство территории вокруг комплекса, которая станет новой точкой притяжения для всех жителей города. Эта работа уже ведется», – сказал Дюков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Авангарда»
Любил ходить в этот СКК. Эх, молодость...
Намоленное хоккейными истинными омскими болельщиками икона - новое обретение - новый комплекс - вернулось . Будет чудо ...
Третьяк поучаствовал в открытии СКК им. Блинова: «Две арены в Омске – одни из лучших не только в России, но и в Европе. Надеемся, что на них появятся новые Харламовы и Овечкины»
20 минут назад
Макар набрал 500 очков в НХЛ – в 467 играх. Лишь 3 защитника в истории лиги достигли этой отметки быстрее – Орр, Коффи и Потвен
сегодня, 07:40
Дорофеев продлил безголевую серию до 7 матчей (0+3 на отрезке). Он сделал ассист в игре с «Вашингтоном» – 60-е очко в 74 играх в сезоне
сегодня, 06:45
Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по играм в регулярках (1565), обогнав Лидстрема. Среди европейцев больше лишь у Ягра и Хары
сегодня, 06:20
Овечкин против «Вегаса»: ассист, 1 бросок в створ, 3 промаха (1 – в штангу) и «минус 2» за 17:35 при 6:30 в большинстве. У него 57 очков в 74 играх в сезоне
сегодня, 05:55
«Вашингтон» одолел «Вегас» (5:4 Б после 3:0 и 3:4), Строум сравнял в 3-м периоде и забил победный буллит. Команда Карбери отстает от зоны плей-офф на Востоке на 4 очка
сегодня, 05:40
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Вегас», «Питтсбург» уступил «Далласу», «Айлендерс» победили «Флориду», «Тампа» – «Оттаву», «Юта» забросила 6 шайб «Лос-Анджелесу»
сегодня, 05:33
Кубок Гагарина. «Салават» примет «Автомобилист», «Трактор» сыграет с «Ак Барсом», СКА против ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
сегодня, 05:10
Воронков получил травму в матче с «Сан-Хосе». Форвард вышел на лед впервые с 12 марта, он был в запасе «Коламбуса» в 9 из 10 предыдущих игр
сегодня, 04:40
«Сент-Луис» выиграл 4 матча подряд и 10 из последних 13. Команда Монтгомери отстает от зоны плей-офф на Западе на 4 очка
сегодня, 03:58
Андрей Коваленко о сыне в роли центра ЦСКА: «Для нашей династии это что-то новое. Мне кажется, идея в том, чтобы Николай больше работал с шайбой. Бесценный опыт!»
10 минут назад
Сергачев с 0+4 в матче с «Кингс» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Типпет с 3+1 и Макдэвид с 1+2
50 минут назад
Эрик Карлссон набрал 20 очков в последних 11 матчах за «Питтсбург». Защитник в 8-й раз в карьере в НХЛ достиг отметки 60 баллов за сезон
сегодня, 07:22
Рантанен набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» – первом после травмы, полученной на ОИ. У форварда «Далласа» 21+50 в 55 играх в сезоне
сегодня, 07:10
Протас получил травму в матче против «Вегаса». Форвард «Вашингтона» и экс-игрок «Кэпиталс» Дауд столкнулись головами в 1-м периоде
сегодня, 06:55Видео
Мирошниченко против «Вегаса»: 1-й ассист в сезоне, 0 бросков, 1 хит и «+1» за 7:50. У него 3 очка в 7 играх в сезоне
сегодня, 06:30
Демидов, Шефер и Сеннеке делят лидерство в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. У всех троих по 56 очков в сезоне
сегодня, 05:22
Гридин набрал очки в 5 матчах подряд за «Калгари» (1+4 на отрезке). У него 10-й ассист в сезоне, 1 бросок, 2 блока, 2 потери и «+2» за 16:51 против «Ванкувера»
сегодня, 04:55
«Филадельфия» выиграла 11 из 15 последних матчей. Команда Токкета отстает от зоны плей-офф на Востоке на 3 очка
сегодня, 04:25
«Лос-Анджелес» упустил возможность войти в зону плей-офф на Западе, проиграв «Юте» (2:6). У «Кингс» 5 поражений в последних 6 играх
сегодня, 03:50
