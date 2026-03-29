  • Сергачев с 0+4 в матче с «Кингс» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Типпет с 3+1 и Макдэвид с 1+2
0

Сергачев с 0+4 в матче с «Кингс» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Типпет с 3+1 и Макдэвид с 1+2

Михаил Сергачев с 0+4 в матче с «Кингс» стал 2-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ

Третья звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 3 (1+2) очками в матче с «Анахаймом» (4:2). Канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, оторвавшись на 3 балла (124 против 121) от пропустившего матч с «Оттавой» форварда «Тампы» Никиты Кучерова. 

Вторая звезда – защитник «Юты» Михаил Сергачев, сделавший ассистентский покер в матче с «Лос-Анджелесом» (6:2). Россиянин в 3-й раз в карьере достиг отметки 50 очков за сезон

Первая звезда – форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет с 4 (3+1) очками в матче с «Детройтом» (5:3). Хет-трик стал для него 3-м за карьеру в лиге. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Макар набрал 500 очков в НХЛ – в 467 играх. Лишь 3 защитника в истории лиги достигли этой отметки быстрее – Орр, Коффи и Потвен
22 минуты назад
Дорофеев продлил безголевую серию до 7 матчей (0+3 на отрезке). Он сделал ассист в игре с «Вашингтоном» – 60-е очко в 74 играх в сезоне
сегодня, 06:45
Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по играм в регулярках (1565), обогнав Лидстрема. Среди европейцев больше лишь у Ягра и Хары
сегодня, 06:20
Овечкин против «Вегаса»: ассист, 1 бросок в створ, 3 промаха (1 – в штангу) и «минус 2» за 17:35 при 6:30 в большинстве. У него 57 очков в 74 играх в сезоне
сегодня, 05:55
«Вашингтон» одолел «Вегас» (5:4 Б после 3:0 и 3:4), Строум сравнял в 3-м периоде и забил победный буллит. Команда Карбери отстает от зоны плей-офф на Востоке на 4 очка
сегодня, 05:40
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Вегас», «Питтсбург» уступил «Далласу», «Айлендерс» победили «Флориду», «Тампа» – «Оттаву», «Юта» забросила 6 шайб «Лос-Анджелесу»
сегодня, 05:33
Кубок Гагарина. «Салават» примет «Автомобилист», «Трактор» сыграет с «Ак Барсом», СКА против ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
сегодня, 05:10
Воронков получил травму в матче с «Сан-Хосе». Форвард вышел на лед впервые с 12 марта, он был в запасе «Коламбуса» в 9 из 10 предыдущих игр
сегодня, 04:40
«Сент-Луис» выиграл 4 матча подряд и 10 из последних 13. Команда Монтгомери отстает от зоны плей-офф на Западе на 4 очка
сегодня, 03:58
Сергачев сделал 4 ассиста в матче с «Лос-Анджелесом» – 0+7 в 2 последних играх. Он набрал 50+ очков за сезон в 3-й раз в карьере в НХЛ
сегодня, 03:42
Эрик Карлссон набрал 20 очков в последних 11 матчах за «Питтсбург». Защитник в 8-й раз в карьере в НХЛ достиг отметки 60 баллов за сезон
40 минут назад
Рантанен набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» – первом после травмы, полученной на ОИ. У форварда «Далласа» 21+50 в 55 играх в сезоне
52 минуты назад
Протас получил травму в матче против «Вегаса». Форвард «Вашингтона» и экс-игрок «Кэпиталс» Дауд столкнулись головами в 1-м периоде
сегодня, 06:55Видео
Мирошниченко против «Вегаса»: 1-й ассист в сезоне, 0 бросков, 1 хит и «+1» за 7:50. У него 3 очка в 7 играх в сезоне
сегодня, 06:30
Демидов, Шефер и Сеннеке делят лидерство в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. У всех троих по 56 очков в сезоне
сегодня, 05:22
Гридин набрал очки в 5 матчах подряд за «Калгари» (1+4 на отрезке). У него 10-й ассист в сезоне, 1 бросок, 2 блока, 2 потери и «+2» за 16:51 против «Ванкувера»
сегодня, 04:55
«Филадельфия» выиграла 11 из 15 последних матчей. Команда Токкета отстает от зоны плей-офф на Востоке на 3 очка
сегодня, 04:25
«Лос-Анджелес» упустил возможность войти в зону плей-офф на Западе, проиграв «Юте» (2:6). У «Кингс» 5 поражений в последних 6 играх
сегодня, 03:50
Никишин набрал 29-е очко в сезоне – передача в матче с «Нью-Джерси»
сегодня, 02:53
Тарасов пропустил 5+ шайб в 6-й раз в сезоне. Поражение от «Айлендерс» – 4-е подряд
сегодня, 02:39
