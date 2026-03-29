Сергачев с 0+4 в матче с «Кингс» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Типпет с 3+1 и Макдэвид с 1+2
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 3 (1+2) очками в матче с «Анахаймом» (4:2). Канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, оторвавшись на 3 балла (124 против 121) от пропустившего матч с «Оттавой» форварда «Тампы» Никиты Кучерова.
Вторая звезда – защитник «Юты» Михаил Сергачев, сделавший ассистентский покер в матче с «Лос-Анджелесом» (6:2). Россиянин в 3-й раз в карьере достиг отметки 50 очков за сезон.
Первая звезда – форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет с 4 (3+1) очками в матче с «Детройтом» (5:3). Хет-трик стал для него 3-м за карьеру в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
