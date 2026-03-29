Макар набрал 500 очков в НХЛ – в 467 играх. Лишь 3 защитника в истории лиги достигли этой отметки быстрее – Орр, Коффи и Потвен

Кэйл Макар набрал 500 очков в регулярках НХЛ – в 467 играх.

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:4).

На счету 27-летнего канадца стало 72 (20+52) очка в 72 играх в текущем сезоне при полезности «+28».

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 500 (136+364) баллов в 467 играх.

Только 3 защитника в истории НХЛ достигли этой отметки быстрее – Бобби Орр (396 игр), Пол Коффи (422) и Дени Потвен (465). Макар обогнал Рэя Бурка (484) и Брайана Лича (496).

Добавим, что Кэйл стал первым защитником в истории «Колорадо» и «Квебек Нордикс» с 500 очками в регулярках лиги. Среди всех игроков в истории франшизы – десятым .