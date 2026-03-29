Эрик Карлссон набрал 20 очков в последних 11 матчах за «Питтсбург». Защитник в 8-й раз в карьере в НХЛ достиг отметки 60 баллов за сезон
Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:6).
В последних 11 играх на счету 35-летнего шведа 20 (7+13) баллов. При этом в 8 матчах на отрезке он набирал не менее 2 очков, в 3 – остался без результативных действий.
В целом в сезоне у Карлссона 60 (13+47) баллов в 68 играх при полезности «+10». В марте – 24 (9+15) очка в 15 встречах.
Он достиг отметки 60 очков в 8-м сезоне за карьеру. Это лучший результат среди действующих защитников лиги и второй – среди шведских защитников в истории (рекорд у Никласа Лидстрема – 9 сезонов).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
