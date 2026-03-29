Рантанен набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» – первом после травмы, полученной на ОИ. У форварда «Далласа» 21+50 в 55 играх в сезоне

Форвард «Далласа » Микко Рантанен забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (6:3).

29-летний форвард сыграл впервые после травмы, полученной на Олимпиаде-2026 в Италии. Из-за нее он пропустил более месяца.

В 55 играх в текущем сезоне на счету финна 71 (21+50) очко при полезности «+1». Он достиг отметки 50 ассистов за сезон в 7-й раз за карьеру в лиге.