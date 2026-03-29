Протас получил травму в матче против «Вегаса». Форвард «Вашингтона» и экс-игрок «Кэпиталс» Дауд столкнулись головами в 1-м периоде
Алексей Протас получил травму в матче с «Вегасом».
Форвард «Вашингтона» Алексей Протас получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:4 Б).
В конце первого периода защитник «Голден Найтс» Жереми Лоузон толкнул белоруса в спину у борта. В результате Протас и находившийся рядом экс-форвард «Кэпиталс» Ник Дауд столкнулись головами.
Врачи обеих команд вышли на лед. У Дауда пошла кровь из-за рассечения брови, Протас попытался встать на коньки, но тут же упал на колени.
Игроки отправились в раздевалки. Нарушение правил зафиксировано не было.
В итоге 35-летний нападающий «Вегаса» сумел продолжить игру – и забросил первую шайбу своей команды при счете 0:3.
Протас же более на лед не выходил. В текущем сезоне у Алексея 47 (23+24) очков в 70 играх при полезности «+17».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
Протасу скорейшего выздоровления и возвращения в строй!
Все равно мимо ПО.
