Протас получил травму в матче против «Вегаса». Форвард «Вашингтона» и экс-игрок «Кэпиталс» Дауд столкнулись головами в 1-м периоде

Алексей Протас получил травму в матче с «Вегасом».

Форвард «Вашингтона » Алексей Протас получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (5:4 Б).

В конце первого периода защитник «Голден Найтс» Жереми Лоузон толкнул белоруса в спину у борта. В результате Протас и находившийся рядом экс-форвард «Кэпиталс» Ник Дауд столкнулись головами.

Врачи обеих команд вышли на лед. У Дауда пошла кровь из-за рассечения брови, Протас попытался встать на коньки, но тут же упал на колени.

Игроки отправились в раздевалки. Нарушение правил зафиксировано не было.

В итоге 35-летний нападающий «Вегаса» сумел продолжить игру – и забросил первую шайбу своей команды при счете 0:3.

Протас же более на лед не выходил. В текущем сезоне у Алексея 47 (23+24) очков в 70 играх при полезности «+17».