Дорофеев продлил безголевую серию до 7 матчей (0+3 на отрезке). Он сделал ассист в игре с «Вашингтоном» – 60-е очко в 74 играх в сезоне
Павел Дорофеев продлил безголевую серию до 7 матчей.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:5 Б).
25-летний россиянин впервые в карьере в лиге достиг отметки 60 очков за сезон. У него 34 шайбы и 26 ассистов в 74 играх при полезности «минус 3».
Текущая безголевая серия нападающего – 7 матчей (0+3 на отрезке при 17 бросках в створ).
Сегодня Дорофеев (19:13, 3:30 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью, отметившись 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
