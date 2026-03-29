Павел Дорофеев продлил безголевую серию до 7 матчей.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (4:5 Б).

25-летний россиянин впервые в карьере в лиге достиг отметки 60 очков за сезон. У него 34 шайбы и 26 ассистов в 74 играх при полезности «минус 3».

Текущая безголевая серия нападающего – 7 матчей (0+3 на отрезке при 17 бросках в створ).

Сегодня Дорофеев (19:13, 3:30 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью, отметившись 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.