Мирошниченко против «Вегаса»: 1-й ассист в сезоне, 0 бросков, 1 хит и «+1» за 7:50. У него 3 очка в 7 играх в сезоне

Иван Мирошниченко сделал 1-й ассист в сезоне НХЛ в матче с «Вегасом».

Форвард «Вашингтона » Иван Мирошниченко сделал 1-й ассист в сезоне НХЛ в матче с «Вегасом » (5:4 Б).

22-летний нападающий ассистировал Хендриксу Лапьеру, открывшему счет на 7-й минуте.

В текущем регулярном чемпионате у россиянина стало 3 (2+1) очка в 7 играх при полезности «+2».

Сегодня Иван (7:50 – все в равных составах, в третьем периоде – 1 смена) остался без бросков по воротам, применил 1 силовой прием и завершил встречу с полезностью «+1».

Отметим, что в 38 играх за «Херши» в сезоне АХЛ Мирошниченко набрал 31 (14+17) балл.