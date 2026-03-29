  • Мирошниченко против «Вегаса»: 1-й ассист в сезоне, 0 бросков, 1 хит и «+1» за 7:50. У него 3 очка в 7 играх в сезоне
Мирошниченко против «Вегаса»: 1-й ассист в сезоне, 0 бросков, 1 хит и «+1» за 7:50. У него 3 очка в 7 играх в сезоне

Иван Мирошниченко сделал 1-й ассист в сезоне НХЛ в матче с «Вегасом».

Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко сделал 1-й ассист в сезоне НХЛ в матче с «Вегасом» (5:4 Б). 

22-летний нападающий ассистировал Хендриксу Лапьеру, открывшему счет на 7-й минуте. 

В текущем регулярном чемпионате у россиянина стало 3 (2+1) очка в 7 играх при полезности «+2». 

Сегодня Иван (7:50 – все в равных составах, в третьем периоде – 1 смена) остался без бросков по воротам, применил 1 силовой прием и завершил встречу с полезностью «+1». 

Отметим, что в 38 играх за «Херши» в сезоне АХЛ Мирошниченко набрал 31 (14+17) балл. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
За 7.50 особо не назабиваешь, не понимаю почему Карбери дает такой айс тайм Миро и Лапьеру, они ничем не хуже того же Бовилье и Макмайкла
