Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по играм в регулярках (1565), обогнав Лидстрема. Среди европейцев больше лишь у Ягра и Хары

Александр Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по играм в регулярках (1565).

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (5:4 Б).

40-летний россиянин отметился результативной передачей в своей 1565-й игре в лиге (в рамках регулярок).

По числу проведенных матчей Овечкин вышел на чистое 15-е место в истории лиги (и 3-е среди европейских игроков), обогнав Никласа Лидстрема (Швеция, 1564).

В топ-15 также входят Патрик Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (Чехия, 1733, рекордсмен среди европейцев), Рон Фрэнсис (1731), Джо Торнтон (1714), Здено Хара (Словакия, 1680), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639), Скотт Стивенс (1635), Ларри Мерфи (1615), Рэй Бурк (1612) и Брент Бернс («Колорадо», 1569).

Овечкин против «Вегаса»: ассист, 1 бросок в створ, 3 промаха (1 – в штангу) и «минус 2» за 17:35 при 6:30 в большинстве. У него 57 очков в 74 играх в сезоне