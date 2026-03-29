Овечкин против «Вегаса»: ассист, 1 бросок в створ, 3 промаха (1 – в штангу) и «минус 2» за 17:35 при 6:30 в большинстве. У него 57 очков в 74 играх в сезоне
Александр Овечкин не забил в матче с «Вегасом».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:4 Б).
На счету 40-летнего россиянина стало 57 (29+28) очков в 74 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
Сегодня Александр (17:35, 6:30 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2».
Он 1 раз бросил в створ ворот и 3 раза промахнулся (в том числе 1 бросок – в штангу), еще 2 попытки броска были заблокированы.
В серии буллитов из трех раундов нападающий не участвовал.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 65 очков (31+34), 79 игр
2024/25 - 73 очка (44+29), 65 игр
2025/26 - 57 очк.. (29+28), 74 игр..(Осталось 8)
Всего - 1680 очк... (926+754), 1564 игр..
Всего 21 сезон.
Ови сыграл 14 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+ из 20, Гретцки 19 из 20, рекордсмен - Кросби, сыграл все 20 сезонов из 20ти с очками 1+ за игру.
Ови в сезоне набрал более 50 очков и сыграл 20й сезон с очками 50+ (из 21), (Гретцки 19 из 20, Мессье, Бурк, Ягр - по 20 сезонов. Хоу и Фрэнсис - 22 сезона по 50+).
1. ОВЕЧКИН - 1680 (926+754) - 1565 игр...
2. МАЛКИН - 1398 (529+869) - 1263 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1115 (397+718) - 870 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 945 (328+617) - 821 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН.
Увеличит свой рекорд на один сезон!
Вечный!
Ови лучший в команде.
И снайпер.
И бомбардир.
Как всегда.