Овечкин против «Вегаса»: ассист, 1 бросок в створ, 3 промаха (1 – в штангу) и «минус 2» за 17:35 при 6:30 в большинстве. У него 57 очков в 74 играх в сезоне

Александр Овечкин не забил в матче с «Вегасом».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (5:4 Б).

На счету 40-летнего россиянина стало 57 (29+28) очков в 74 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Александр (17:35, 6:30 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2».

Он 1 раз бросил в створ ворот и 3 раза промахнулся (в том числе 1 бросок – в штангу), еще 2 попытки броска были заблокированы.

В серии буллитов из трех раундов нападающий не участвовал.