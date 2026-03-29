  • Овечкин против «Вегаса»: ассист, 1 бросок в створ, 3 промаха (1 – в штангу) и «минус 2» за 17:35 при 6:30 в большинстве. У него 57 очков в 74 играх в сезоне
Овечкин против «Вегаса»: ассист, 1 бросок в створ, 3 промаха (1 – в штангу) и «минус 2» за 17:35 при 6:30 в большинстве. У него 57 очков в 74 играх в сезоне

Александр Овечкин не забил в матче с «Вегасом».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:4 Б). 

На счету 40-летнего россиянина стало 57 (29+28) очков в 74 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3». 

Сегодня Александр (17:35, 6:30 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2».

Он 1 раз бросил в створ ворот и 3 раза промахнулся (в том числе 1 бросок – в штангу), еще 2 попытки броска были заблокированы.

В серии буллитов из трех раундов нападающий не участвовал. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
40летний Овечкин на уровне 19-22летних новичков этого сезона)
Показатели Ови по сезонам в НХЛ:
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 65 очков (31+34), 79 игр
2024/25 - 73 очка  (44+29), 65 игр
2025/26 - 57 очк.. (29+28), 74 игр..(Осталось 8)
Всего - 1680 очк... (926+754), 1564 игр..
Всего 21 сезон.
Ови сыграл 14 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+ из 20, Гретцки 19 из 20, рекордсмен - Кросби, сыграл все 20 сезонов из 20ти с очками 1+ за игру.
Ови в сезоне набрал более 50 очков и сыграл 20й сезон с очками 50+ (из 21), (Гретцки 19 из 20, Мессье, Бурк, Ягр - по 20 сезонов. Хоу и Фрэнсис - 22 сезона по 50+).
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 30.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1680 (926+754) - 1565 игр...
2. МАЛКИН - 1398 (529+869) - 1263 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1115 (397+718) - 870 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 945 (328+617) - 821 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН.
Ответ Кагов
Никитос просто монстр в этом списке!!
Овечкин и в 21м сезоне подряд станет лучшим снайпером своей одной команды Вашингтон! С начала и до конца!
Увеличит свой рекорд на один сезон!
Вечный!
Ови лучший в команде.
И снайпер.
И бомбардир.
Как всегда.
«Вашингтон» одолел «Вегас» (5:4 Б после 3:0 и 3:4), Строум сравнял в 3-м периоде и забил победный буллит. Команда Карбери отстает от зоны плей-офф на Востоке на 4 очка
36 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Вегас», «Питтсбург» уступил «Далласу», «Айлендерс» победили «Флориду», «Тампа» – «Оттаву», «Юта» забросила 6 шайб «Лос-Анджелесу»
43 минуты назад
Кубок Гагарина. «Салават» примет «Автомобилист», «Трактор» сыграет с «Ак Барсом», СКА против ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
сегодня, 05:10
Воронков получил травму в матче с «Сан-Хосе». Форвард вышел на лед впервые с 12 марта, он был в запасе «Коламбуса» в 9 из 10 предыдущих игр
сегодня, 04:40
Сергачев сделал 4 ассиста в матче с «Лос-Анджелесом» – 0+7 в 2 последних играх. Он набрал 50+ очков за сезон в 3-й раз в карьере в НХЛ
сегодня, 03:42
Маккиннон остался без очков во 2-й раз в 4 последних матчах. Он идет 3-м в гонке бомбардиров (117 баллов) и лидирует в гонке снайперов (48 шайб)
сегодня, 03:34
Мичков продлил безголевую серию до 9 матчей. У него ассист, 1 бросок, малый штраф за стычку с Каспером и «минус 1» за 11:47 против «Детройта»
сегодня, 03:10
Демидов набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом», став 1-й звездой. У него 56 очков в 72 играх
сегодня, 02:12Видео
Дадонов набрал 1-е очко за «Нью-Джерси» – гол «Каролине» в 20-м матче
сегодня, 01:30Видео
Капризов забросил 39-ю шайбу в сезоне – «Бостону». У Кирилла 81 балл в 72 матчах, он лучший бомбардир и снайпер «Миннесоты»
вчера, 23:46Видео
Демидов, Шефер и Сеннеке делят лидерство в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. У всех троих по 56 очков в сезоне
54 минуты назад
Гридин набрал очки в 5 матчах подряд за «Калгари» (1+4 на отрезке). У него 10-й ассист в сезоне, 1 бросок, 2 блока, 2 потери и «+2» за 16:51 против «Ванкувера»
сегодня, 04:55
«Филадельфия» выиграла 11 из 15 последних матчей. Команда Токкета отстает от зоны плей-офф на Востоке на 3 очка
сегодня, 04:25
«Сент-Луис» выиграл 4 матча подряд и 10 из последних 13. Команда Монтгомери отстает от зоны плей-офф на Западе на 4 очка
сегодня, 03:58
«Лос-Анджелес» упустил возможность войти в зону плей-офф на Западе, проиграв «Юте» (2:6). У «Кингс» 5 поражений в последних 6 играх
сегодня, 03:50
Никишин набрал 29-е очко в сезоне – передача в матче с «Нью-Джерси»
сегодня, 02:53
Тарасов пропустил 5+ шайб в 6-й раз в сезоне. Поражение от «Айлендерс» – 4-е подряд
сегодня, 02:39
Орлов набрал 30-е очко в сезоне – передача в матче с «Коламбусом»
сегодня, 02:24
Сорокин отбил 19 из 21 броска в матче с «Флоридой». Победа – 28-я в 48 играх
сегодня, 01:55
Проворов набрал 28-е очко в сезоне – передача в матче с «Сан-Хосе»
сегодня, 01:42
