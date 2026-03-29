«Вашингтон» одолел «Вегас» (5:4 Б после 3:0 и 3:4), Строум сравнял в 3-м периоде и забил победный буллит. Команда Карбери отстает от зоны плей-офф на Востоке на 4 очка
К середине второго периода «Кэпиталс» вели со счетом 3:0, а затем пропустили 4 шайбы подряд.
В третьем периоде форвард «столичных» Дилан Строум сравнял счет, а затем принес команде победу в серии буллитов.
Победа стала для команды под руководством Спенсера Карбери второй подряд. С 83 очками в 74 играх она отстает от зоны wild card в Восточной конференции на 4 очка, от третьего места в Столичном дивизионе – на 5.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
4 комментария
На 4 очка при этом сыграв на матч больше, считай на 6 очков отстают. Вряд ли будут там....
Главное событие – травма Протаса. Без него станет ещё сложнее
