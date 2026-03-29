Демидов, Шефер и Сеннеке делят лидерство в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. У всех троих по 56 очков в сезоне

Три игрока – Иван Демидов («Монреаль »), Мэттью Шефер («Айлендерс ») и Беккетт Сеннеке («Анахайм») делят лидерство в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ .

20-летний форвард «Канадиенс» Демидов сегодня набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (4:1). У россиянина 56 (16+40) баллов в 72 играх при полезности «+7» и среднем времени на льду 15:20.

18-летний защитник клуба с Лонг-Айленда Шефер сегодня отметился 2 ассистами в матче с «Флоридой» (5:2). У канадца 56 (22+34) очков в 74 играх при полезности «+21» и среднем времени 24:31.

20-летний форвард «Дакс» Сеннеке сегодня забил в матче с «Эдмонтоном» (2:4). У канадца 56 (22+34) очков в 73 играх при полезности «минус 12» и среднем времени 17:28.

Отметим, что идущий четвертым в гонке форвард Джимми Снаггеруд из «Сент-Луиса» отстал на 17 очков. У 21-летнего американца 39 (17+22) баллов в 60 играх.