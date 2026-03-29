Гридин набрал очки в 5 матчах подряд за «Калгари» (1+4 на отрезке). У него 10-й ассист в сезоне, 1 бросок, 2 блока, 2 потери и «+2» за 16:51 против «Ванкувера»

Матвей Гридин набрал очки в 5 матчах подряд за «Калгари» (1+4 на отрезке).

Форвард «Калгари» Матвей Гридин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (7:3).

20-летний игрок продлил серию игр с набранными очками до 5 (1+4 на отрезке). Всего в сезоне у россиянина 15 (5+10) очков в 29 играх при полезности «минус 9».

Сегодня Гридин (16:51, 2:18 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+2». Он 1 раз бросил в створ, сделал 2 блока и допустил 2 потери.

Отметим, что в этом сезоне Матвей также выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» – 37 игр и 30 (10+20) баллов.