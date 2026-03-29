  Гридин набрал очки в 5 матчах подряд за «Калгари» (1+4 на отрезке). У него 10-й ассист в сезоне, 1 бросок, 2 блока, 2 потери и «+2» за 16:51 против «Ванкувера»
Гридин набрал очки в 5 матчах подряд за «Калгари» (1+4 на отрезке). У него 10-й ассист в сезоне, 1 бросок, 2 блока, 2 потери и «+2» за 16:51 против «Ванкувера»

Форвард «Калгари» Матвей Гридин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (7:3). 

20-летний игрок продлил серию игр с набранными очками до 5 (1+4 на отрезке). Всего в сезоне у россиянина 15 (5+10) очков в 29 играх при полезности «минус 9». 

Сегодня Гридин (16:51, 2:18 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+2». Он 1 раз бросил в створ, сделал 2 блока и допустил 2 потери. 

Отметим, что в этом сезоне Матвей также выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» – 37 игр и 30 (10+20) баллов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Молодец! По обзорам видно что играет уверенно и у парня большой потенциал.
Гридин забил 5-й гол в сезоне в игре с «Анахаймом», продлив серию с очками до 4 матчей. У форварда «Калгари» 14 баллов в 28 играх
27 марта, 05:34Видео
Гридин против «Тампы»: голевой пас в овертайме, 3 броска и «+2» за 13:50. У него 12 очков в 26 играх в сезоне
23 марта, 03:25Видео
Гридин сыграл 19:09 против «Флориды» (личный рекорд в НХЛ) и сделал голевой пас. У 20-летнего форварда «Калгари» 11 очков и «минус 13» в 25 играх в сезоне
21 марта, 05:22
Гридин сделал передачу в матче с «Детройтом». У форварда «Калгари» 4+6 в 23 играх
17 марта, 02:11
Овечкин против «Вегаса»: ассист, 1 бросок в створ, 3 промаха (1 – в штангу) и «минус 2» за 17:35 при 6:30 в большинстве. У него 57 очков в 74 играх в сезоне
19 минут назад
«Вашингтон» одолел «Вегас» (5:4 Б после 3:0 и 3:4), Строум сравнял в 3-м периоде и забил победный буллит. Команда Карбери отстает от зоны плей-офф на Востоке на 4 очка
34 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Вегас», «Питтсбург» уступил «Далласу», «Айлендерс» победили «Флориду», «Тампа» – «Оттаву», «Юта» забросила 6 шайб «Лос-Анджелесу»
41 минуту назад
Кубок Гагарина. «Салават» примет «Автомобилист», «Трактор» сыграет с «Ак Барсом», СКА против ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
сегодня, 05:10
Воронков получил травму в матче с «Сан-Хосе». Форвард вышел на лед впервые с 12 марта, он был в запасе «Коламбуса» в 9 из 10 предыдущих игр
сегодня, 04:40
Сергачев сделал 4 ассиста в матче с «Лос-Анджелесом» – 0+7 в 2 последних играх. Он набрал 50+ очков за сезон в 3-й раз в карьере в НХЛ
сегодня, 03:42
Маккиннон остался без очков во 2-й раз в 4 последних матчах. Он идет 3-м в гонке бомбардиров (117 баллов) и лидирует в гонке снайперов (48 шайб)
сегодня, 03:34
Мичков продлил безголевую серию до 9 матчей. У него ассист, 1 бросок, малый штраф за стычку с Каспером и «минус 1» за 11:47 против «Детройта»
сегодня, 03:10
Демидов набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом», став 1-й звездой. У него 56 очков в 72 играх
сегодня, 02:12Видео
Дадонов набрал 1-е очко за «Нью-Джерси» – гол «Каролине» в 20-м матче
сегодня, 01:30Видео
Демидов, Шефер и Сеннеке делят лидерство в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. У всех троих по 56 очков в сезоне
52 минуты назад
«Филадельфия» выиграла 11 из 15 последних матчей. Команда Токкета отстает от зоны плей-офф на Востоке на 3 очка
сегодня, 04:25
«Сент-Луис» выиграл 4 матча подряд и 10 из последних 13. Команда Монтгомери отстает от зоны плей-офф на Западе на 4 очка
сегодня, 03:58
«Лос-Анджелес» упустил возможность войти в зону плей-офф на Западе, проиграв «Юте» (2:6). У «Кингс» 5 поражений в последних 6 играх
сегодня, 03:50
Никишин набрал 29-е очко в сезоне – передача в матче с «Нью-Джерси»
сегодня, 02:53
Тарасов пропустил 5+ шайб в 6-й раз в сезоне. Поражение от «Айлендерс» – 4-е подряд
сегодня, 02:39
Орлов набрал 30-е очко в сезоне – передача в матче с «Коламбусом»
сегодня, 02:24
Сорокин отбил 19 из 21 броска в матче с «Флоридой». Победа – 28-я в 48 играх
сегодня, 01:55
Проворов набрал 28-е очко в сезоне – передача в матче с «Сан-Хосе»
сегодня, 01:42
Подколзин сделал пас на победный гол в матче с «Анахаймом». У него 16+17 в 74 играх
сегодня, 01:17
