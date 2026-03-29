Воронков получил травму в матче с «Сан-Хосе». Форвард вышел на лед впервые с 12 марта, он был в запасе «Коламбуса» в 9 из 10 предыдущих игр

Форвард «Коламбуса » Дмитрий Воронков получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе » (2:3).

25-летний россиянин вышел на лед впервые с 12 марта. Он оставался в запасе в 9 из 10 предыдущих игр «Блю Джекетс».

Сегодня Воронков успел сыграть 4 минуты 3 секунды и отметился 2 силовыми приемами и 1 блоком. Во втором перерыве клуб объявил, что у игрока травма верхней части тела.

В текущем сезоне Дмитрий провел 63 игры и набрал 32 (17+15) очка при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 13:56.