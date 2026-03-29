  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Воронков получил травму в матче с «Сан-Хосе». Форвард вышел на лед впервые с 12 марта, он был в запасе «Коламбуса» в 9 из 10 предыдущих игр
2

Воронков получил травму в матче с «Сан-Хосе». Форвард вышел на лед впервые с 12 марта, он был в запасе «Коламбуса» в 9 из 10 предыдущих игр

Дмитрий Воронков получил травму в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:3). 

25-летний россиянин вышел на лед впервые с 12 марта. Он оставался в запасе в 9 из 10 предыдущих игр «Блю Джекетс». 

Сегодня Воронков успел сыграть 4 минуты 3 секунды и отметился 2 силовыми приемами и 1 блоком. Во втором перерыве клуб объявил, что у игрока травма верхней части тела. 

В текущем сезоне Дмитрий провел 63 игры и набрал 32 (17+15) очка при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 13:56. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
logoДмитрий Воронков
logoНХЛ
logoКоламбус
logoСан-Хосе
травмы
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не удивлюсь, если "травму" нарисовали, чтобы и дальше не ставить в состав. Хотя, если правда, то здоровья Дмитрию.
И в межсезонье нужно требовать обмен уходить из этого клуба.
Сезон , грозивший стать лучшим для Дмитрия, с приходом Боунесса , пошел на смарку. Обидно, досадно. Диме здоровья.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
