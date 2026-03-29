«Филадельфия» выиграла 11 из 15 последних матчей. Команда Токкета отстает от зоны плей-офф на Востоке на 3 очка

«Филадельфия» выиграла 5 из 6 последних матчей.

«Филадельфия » обыграла «Детройт» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Рика Токкета второй подряд и 11-й в последних 15 играх.

С 84 очками в 72 играх «Флайерс» отстают от зоны wild card в Восточной конференции на 3 очка, от третьего места в Столичном дивизионе – на 4.

Мичков продлил безголевую серию до 9 матчей. У него ассист, 1 бросок, малый штраф за стычку с Каспером и «минус 1» за 11:47 против «Детройта»