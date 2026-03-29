«Сент-Луис» выиграл 4 матча подряд и 10 из последних 13. Команда Монтгомери отстает от зоны плей-офф на Западе на 4 очка

«Сент-Луис » обыграл «Торонто » (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для «Блюз» 4-й подряд – до этого были обыграны «Ванкувер» (3:1), «Вашингтон» (3:0) и «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

Команда под руководством Джима Монтгомери выиграла 10 матчей из последних 13. С 73 очками в 72 играх она приблизилась к зоне плей-офф на Западе – отставание составляет 4 балла.