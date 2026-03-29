Тарасов пропустил 5+ шайб в 6-й раз в сезоне. Поражение от «Айлендерс» – 4-е подряд

Даниил Тарасов пропустил не менее 5 шайб в 6-й раз в сезоне.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отбил 35 бросков из 40 в матче с «Айлендерс» (2:5).

Россиянин пропустил не менее 5 шайб в одной игре в 6-й раз в сезоне, потерпев 4-е поражение подряд.

Всего в 26 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Тарасова 9 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,10.