Орлов набрал 30-е очко в сезоне – передача в матче с «Коламбусом»
Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Коламбусом» (3:2).
Россиянин набрал 30-е (3+27) очко в сезоне, всего он провел 71 игру.
Сегодня за 22:13 – лучший показатель среди полевых игроков «Шаркс» (1:59 – в большинстве) – у Орлова 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
