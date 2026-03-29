Орлов набрал 30-е очко в сезоне – передача в матче с «Коламбусом»

Защитник «Сан-Хосе » Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Коламбусом» (3:2).

Россиянин набрал 30-е (3+27) очко в сезоне, всего он провел 71 игру.

Сегодня за 22:13 – лучший показатель среди полевых игроков «Шаркс» (1:59 – в большинстве) – у Орлова 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «минус 2».