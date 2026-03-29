Демидов набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом», став 1-й звездой. У него 56 очков в 72 играх
Форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (4:1) и был признан первой звездой.
Всего в 72 матчах сезона на счету россиянина 56 (16+40) очков.
Сегодня за 16:11 (2:36 – в большинстве) у Демидова 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Ещё совсем недавно (до 2022 года) это был бы Колдер.
