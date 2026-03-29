Сорокин отбил 19 из 21 броска в матче с «Флоридой». Победа – 28-я в 48 играх

Сорокин отбил 19 из 21 броска в матче с «Флоридой».

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин отбил 19 из 21 броска в матче с «Флоридой» (5:2).

Россиянин одержал 28-ю победу в сезоне.

В 48 играх текущего чемпионата НХЛ у него 91,4% сэйвов при коэффициенте надежности 2,47.