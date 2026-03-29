Сорокин отбил 19 из 21 броска в матче с «Флоридой». Победа – 28-я в 48 играх
Сорокин отбил 19 из 21 броска в матче с «Флоридой».
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отбил 19 из 21 броска в матче с «Флоридой» (5:2).
Россиянин одержал 28-ю победу в сезоне.
В 48 играх текущего чемпионата НХЛ у него 91,4% сэйвов при коэффициенте надежности 2,47.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Сорокин главный претендент на Везину в этом сезоне, Вася - кто второй главный на эту награду)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем