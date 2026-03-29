Проворов набрал 28-е очко в сезоне – передача в матче с «Сан-Хосе»

Защитник «Коламбуса » Иван Проворов сделал голевую передачу в матче с «Сан-Хосе» (2:3).

Россиянин набрал 28-е (8+20) очко в сезоне, всего он провел 73 игры.

Сегодня за 25:39 (1:51 – в меньшинстве) у Проворова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».