Проворов набрал 28-е очко в сезоне – передача в матче с «Сан-Хосе»
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов сделал голевую передачу в матче с «Сан-Хосе» (2:3).
Россиянин набрал 28-е (8+20) очко в сезоне, всего он провел 73 игры.
Сегодня за 25:39 (1:51 – в меньшинстве) у Проворова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
