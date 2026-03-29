Подколзин сделал пас на победный гол в матче с «Анахаймом». У него 16+17 в 74 играх
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин сделал голевую передачу в матче с «Анахаймом» (4:2).
На 47-й минуте россиянин ассистировал Мэттью Савою, который забил победный гол.
Всего в 74 матчах сезона на счету Подколзина 33 (16+17) очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем