  • Капризов забросил 39-ю шайбу в сезоне – «Бостону». У Кирилла 81 балл в 72 матчах, он лучший бомбардир и снайпер «Миннесоты»
Кирилл Капризов забил 39-й гол в этом сезоне НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:3, второй период). 

Теперь на счету россиянина 81 (39+42) очков в 72 играх текущего сезона. 

Капризов – лучший бомбардир и снайпер «Миннесоты» на данный момент, а также является вторым ассистентом клуба. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Команда подсела после нового года и после олимпиады
Результат офигенный!
Но зная его контракт всегда кажется что мало.
