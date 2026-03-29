Капризов забросил 39-ю шайбу в сезоне – «Бостону». У Кирилла 81 балл в 72 матчах, он лучший бомбардир и снайпер «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона » (1:3 , второй период).

Теперь на счету россиянина 81 (39+42) очков в 72 играх текущего сезона.

Капризов – лучший бомбардир и снайпер «Миннесоты» на данный момент, а также является вторым ассистентом клуба.