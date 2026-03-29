Чернышов забил 4-й гол за «Сан-Хосе» – «Коламбусу». У 20-летнего форварда 13 очков в 19 матчах

Игорь Чернышов забил 4-гол в сезоне НХЛ в матче против «Коламбуса».

Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:1, перерыв). 

На счету 20-летнего россиянина стало 13 (4+9) очков в 19 играх при полезности «+1». 

Также он провел 41 игру за «Барракуду» в АХЛ и набрал 33 (13+20) балла. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
НХЛ. «Питтсбург» против «Далласа», «Вашингтон» в гостях у «Вегаса», «Айлендерс» победили «Флориду», «Тампа» – «Оттаву»
28 секунд назадLive
НХЛ. «Юта» пропустила 7 голов от «Вашингтона», «Вегас» проиграл «Эдмонтону», «Тампа» уступила «Сиэтлу», «Миннесота» обыграла «Флориду» в гостях
вчера, 04:30
Чернышов сделал ассист в 1-м матче за «Сан-Хосе» после сотрясения. У него 12 очков в 17 играх в сезоне НХЛ
25 марта, 07:05
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» против «Далласа», «Вашингтон» в гостях у «Вегаса», «Айлендерс» победили «Флориду», «Тампа» – «Оттаву»
28 секунд назадLive
Хорошо следили за сезоном КХЛ? Давайте проверим
4 минуты назадТесты и игры
Ротенберг поздравил «АКМ-следж» с победой в чемпионате России: «Тула, с чемпионством! В регионе создаются условия, есть понимание важности адаптивного хоккея, это приносит плоды»
35 минут назад
Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, забив «Анахайму». У канадца 42+80 в 74 матчах против 40+81 в 67 играх у Никиты
сегодня, 21:04
Василевский отразил 26 из 28 бросков «Оттавы» и одержал 35-ю победу. Вратарь «Тампы» лидирует в НХЛ по выигранным матчам в сезоне
сегодня, 20:28
Пожарная тревога разбудила игроков «Ак Барса» в отеле Челябинска в 9 утра. Казанцы ведут в серии с «Трактором» – 2-1
сегодня, 20:05
Малкин и Кросби не сыграют против «Далласа» из-за травм. Евгений пропустит 3-й матч «Питтсбурга» подряд
сегодня, 19:36
Жамнов про 6 форвардов на льду у «Спартака» против «Локомотива»: «Хотелось бы, чтобы таких моментов не возникало, и не пришлось спасать матч в концовке»
сегодня, 18:54
Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу между своих ног. Перед этим форвард «Флориды» убежал от трех игроков «Айлендерс» и перехватил пас Палата
сегодня, 18:43Видео
Козлов о 0-3 с «Динамо» Минск: «Серию не всегда легко закончить, перевернуть тоже непросто. Сегодня у «Динамо» были моменты, но сопернику повезло больше»
сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Пыленков о результативности защитников: «КХЛ становится больше заточена на атаку. Изменились правила в записи передач, это повлияло на статистику»
21 минуту назад
Гендиректор «Шанхая» о сезоне: «Команда хорошо стартовала, ослепила себя и остальных, можно сказать. Потом не справилась с препятствиями, повлияла и ситуация с Галланом»
46 минут назад
Зуб сделал голевой пас в игре с «Тампой». У защитника «Оттавы» 4+22 и «плюс 13» в 72 матчах сезона
сегодня, 20:52
Артюхин назвал ЦСКА фаворитом в серии против СКА: «Победит дисциплина. Система оборонительного плана дает больше результата, чем атакующая»
сегодня, 20:40
Рыбин считает, что ЦСКА победит СКА в серии: «Мне нравится баланс, тренерский штаб, как все формируется. Они применят это на практике»
сегодня, 19:53
Рафиков о 2-1 в серии со «Спартаком»: «В первой игре мне подбили глаз, во второй – порвали щеку. Сегодня обошлось, но четыре шва у меня уже есть»
сегодня, 19:21
Зарипов болеет за «Ак Барс» в серии с «Трактором»: «Абсолютно равные соперники. Серия затянется максимально»
сегодня, 19:06
Михаил Ильин: «Мечтаю сыграть с Малкиным в одном звене. Он мой кумир детства. С Капризовым, Кучеровым или Овечкиным было бы круто выйти на лед»
сегодня, 18:13
Щитов о детском хоккее: «Новых ковальчуков, радуловых, капризовых не увидел. Дети играют схематично, процесс мышления, креатива и индивидуальности убит»
сегодня, 17:24
Федоров о «Детройте» в этом сезоне: «Есть шансы залезть в плей-офф, борьба идет жесткая. Маклеллан – очень хороший тренер, он нашел жилку в общении с командой»
сегодня, 15:55
Рекомендуем