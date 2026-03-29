Чернышов забил 4-й гол за «Сан-Хосе» – «Коламбусу». У 20-летнего форварда 13 очков в 19 матчах

Игорь Чернышов забил 4-гол в сезоне НХЛ в матче против «Коламбуса».

Нападающий «Сан-Хосе » Игорь Чернышов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса » (1:1 , перерыв).

На счету 20-летнего россиянина стало 13 (4+9) очков в 19 играх при полезности «+1».

Также он провел 41 игру за «Барракуду» в АХЛ и набрал 33 (13+20) балла.