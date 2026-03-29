  • Пыленков о результативности защитников: «КХЛ становится больше заточена на атаку. Изменились правила в записи передач, это повлияло на статистику»
Пыленков о результативности защитников: «КХЛ становится больше заточена на атаку. Изменились правила в записи передач, это повлияло на статистику»

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал высокую результативность защитников в прошедшем регулярном Fonbet Чемпионате КХЛ. 

Напомним, Дамир Шарипзянов из «Авангарда» впервые в карьере стал лучшим бомбардиром среди защитников по итогам регулярки, набрав 67 (23+44) очков в 66 матчах и установив новый рекорд результативности для защитников. 

Второе место в гонке защитников-бомбардиров занял Даниил ПыленковДинамо» Москва, 54 очка), третье – Митчелл Миллер («Ак Барс, 47). 

«Да, не только мы с Шарипзяновым много очков набрали, но и Миллер из «Ак Барса». Много ребят защитников, которые хорошо сыграли в этом сезоне. Сейчас в лиге чуть изменились правила в записи передач, поэтому это тоже повлияло на общую статистику. У меня, например, самое большое игровое время в лиге.

Я должен набирать очки с таким игровым временем, хотелось бы больше, но что есть, то есть. Надо продолжать работать, чтобы стать лучше. Сезон на сезон не приходится, но такая тенденция у защитников говорит, что лига становится больше заточена на атаку», — сказал Пыленков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
