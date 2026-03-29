Гендиректор «Шанхая» о сезоне: «Команда хорошо стартовала, ослепила себя и остальных, можно сказать. Потом не справилась с препятствиями, повлияла и ситуация с Галланом»

Гендиректор «Шанхая» о сезоне: команда стартовала хорошо, потом не справилась.

Генеральный директор «Шанхая » оценил результаты клуба в завершившемся регулярном Fonbet Чемпионате КХЛ. Команда заняла 9-е место на Западе, не попав в плей-офф.

По ходу сезона команду покинул тренер Жерар Галлан по состоянию здоровья. Сейчас клуб возглавляет Митч Лав.

«В начале сезона команда хорошо стартовала, ярко проявила себя. Можно сказать, что ослепила не только остальных, но и себя. Потом не справилась с возникшими препятствиями. Если бы изначально чуть жестче, более требовательно подходили к себе и к сезону, убрали бы все расслабляющие факторы, наверное, могли бы рассчитывать на большее. Плюс у нас не было предсезонки и мало времени на комплектование команды.

Есть разные мнения, в какой момент что-то сломалось в нашей игре. Для некоторых хоккеистов таким стал матч со «Спартаком », в котором мы вели в три шайбы и за пять минут растеряли преимущество. Для меня лично это гостевая игра с «Трактором ». Она показала, что не было той реакции, которая должна произойти. Это был пугающий сигнал для меня.

Также повлияла ситуация со здоровьем Жерара Галлана . Если бы он был здоров на сто процентов, он дал бы команде больше энергии и иначе смотрел на ситуацию. Видимо, у него не хватало сил», – сказал Белых.