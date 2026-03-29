Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, забив «Анахайму». У канадца 42+80 в 74 матчах против 40+81 в 67 играх у Никиты

Коннор Макдэвид обошел Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (1:0 , второй период).

Таким образом, канадец набрал 122-е очко в этой регулярке и обошел форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ .

У Макдэвида на данный момент 122 (42+80) очков в 74 играх против 121 (40+81) балла у Кучерова в 67 встречах.

Напомним, Никита пропустил матч «Тампы » против «Оттавы» (4:2) в субботу из-за болезни.