  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
5

Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, забив «Анахайму». У канадца 42+80 в 74 матчах против 40+81 в 67 играх у Никиты

Коннор Макдэвид обошел Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (1:0, второй период). 

Таким образом, канадец набрал 122-е очко в этой регулярке и обошел форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

У Макдэвида на данный момент 122 (42+80) очков в 74 играх против 121 (40+81) балла у Кучерова в 67 встречах. 

Напомним, Никита пропустил матч «Тампы» против «Оттавы» (4:2) в субботу из-за болезни. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoНикита Кучеров
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
logoАнахайм
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoКолорадо
рейтинги
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Никита не играет. Ситуация очевидная и тревильная.
Надеюсь, больше не пропустит. Хотелось бы в это году вплотную приблизиться по артроссам к Маку.
А если бы было 74 и 74 игры?))
Упс, МакДи снова лучший в мире!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
