Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, забив «Анахайму». У канадца 42+80 в 74 матчах против 40+81 в 67 играх у Никиты
Коннор Макдэвид обошел Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (1:0, второй период).
Таким образом, канадец набрал 122-е очко в этой регулярке и обошел форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
У Макдэвида на данный момент 122 (42+80) очков в 74 играх против 121 (40+81) балла у Кучерова в 67 встречах.
Напомним, Никита пропустил матч «Тампы» против «Оттавы» (4:2) в субботу из-за болезни.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Никита не играет. Ситуация очевидная и тревильная.
Надеюсь, больше не пропустит. Хотелось бы в это году вплотную приблизиться по артроссам к Маку.
А если бы было 74 и 74 игры?))
Упс, МакДи снова лучший в мире!
