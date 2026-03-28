Зуб сделал голевой пас в игре с «Тампой». У защитника «Оттавы» 4+22 и «плюс 13» в 72 матчах сезона
Артем Зуб отметился ассистом в матче против «Тампы».
Защитник «Оттавы» Артем Зуб сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:4).
Сегодня в активе 30-летнего россиянина: 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота и «минус 1» за 24:02 на льду.
В нынешнем сезоне на счету Зуба 26 (4+22) очков в 72 встречах при полезности «плюс 13».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
