Зуб сделал голевой пас в игре с «Тампой». У защитника «Оттавы» 4+22 и «плюс 13» в 72 матчах сезона

Артем Зуб отметился ассистом в матче против «Тампы».

Защитник «Оттавы» Артем Зуб сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы » (2:4).

Сегодня в активе 30-летнего россиянина: 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота и «минус 1» за 24:02 на льду.

В нынешнем сезоне на счету Зуба 26 (4+22) очков в 72 встречах при полезности «плюс 13».