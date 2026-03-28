  • Зуб сделал голевой пас в игре с «Тампой». У защитника «Оттавы» 4+22 и «плюс 13» в 72 матчах сезона
Зуб сделал голевой пас в игре с «Тампой». У защитника «Оттавы» 4+22 и «плюс 13» в 72 матчах сезона

Артем Зуб отметился ассистом в матче против «Тампы».

Защитник «Оттавы» Артем Зуб сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:4). 

Сегодня в активе 30-летнего россиянина: 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота и «минус 1» за 24:02 на льду. 

В нынешнем сезоне на счету Зуба 26 (4+22) очков в 72 встречах при полезности «плюс 13». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
НХЛ. «Питтсбург» против «Далласа», «Вашингтон» в гостях у «Вегаса», «Айлендерс» победили «Флориду», «Тампа» – «Оттаву»
22 минуты назадLive
Василевский отразил 26 из 28 бросков «Оттавы» и одержал 35-ю победу. Вратарь «Тампы» лидирует в НХЛ по выигранным матчам в сезоне
сегодня, 20:28
Кучеров пропускает матч против «Оттавы» из-за болезни. Никита делит с Макдэвидом 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ
сегодня, 17:47
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг поздравил «АКМ-следж» с победой в чемпионате России: «Тула, с чемпионством! В регионе создаются условия, есть понимание важности адаптивного хоккея, это приносит плоды»
5 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» против «Далласа», «Вашингтон» в гостях у «Вегаса», «Айлендерс» победили «Флориду», «Тампа» – «Оттаву»
22 минуты назадLive
Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, забив «Анахайму». У канадца 42+80 в 74 матчах против 40+81 в 67 играх у Никиты
30 минут назад
Василевский отразил 26 из 28 бросков «Оттавы» и одержал 35-ю победу. Вратарь «Тампы» лидирует в НХЛ по выигранным матчам в сезоне
сегодня, 20:28
Пожарная тревога разбудила игроков «Ак Барса» в отеле Челябинска в 9 утра. Казанцы ведут в серии с «Трактором» – 2-1
сегодня, 20:05
Малкин и Кросби не сыграют против «Далласа» из-за травм. Евгений пропустит 3-й матч «Питтсбурга» подряд
сегодня, 19:36
Жамнов про 6 форвардов на льду у «Спартака» против «Локомотива»: «Хотелось бы, чтобы таких моментов не возникало, и не пришлось спасать матч в концовке»
сегодня, 18:54
Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу между своих ног. Перед этим форвард «Флориды» убежал от трех игроков «Айлендерс» и перехватил пас Палата
сегодня, 18:43Видео
Козлов о 0-3 с «Динамо» Минск: «Серию не всегда легко закончить, перевернуть тоже непросто. Сегодня у «Динамо» были моменты, но сопернику повезло больше»
сегодня, 18:25
Квартальнов о 3-0 в серии с «Динамо»: «Минскому «Динамо» непросто, играем с хорошей командой. Каждый матч в плей-офф – новое сражение»
сегодня, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Шанхая» о сезоне: «Команда хорошо стартовала, ослепила себя и остальных, можно сказать. Потом не справилась с препятствиями, повлияла и ситуация с Галланом»
16 минут назад
Артюхин назвал ЦСКА фаворитом в серии против СКА: «Победит дисциплина. Система оборонительного плана дает больше результата, чем атакующая»
54 минуты назад
Рыбин считает, что ЦСКА победит СКА в серии: «Мне нравится баланс, тренерский штаб, как все формируется. Они применят это на практике»
сегодня, 19:53
Рафиков о 2-1 в серии со «Спартаком»: «В первой игре мне подбили глаз, во второй – порвали щеку. Сегодня обошлось, но четыре шва у меня уже есть»
сегодня, 19:21
Зарипов болеет за «Ак Барс» в серии с «Трактором»: «Абсолютно равные соперники. Серия затянется максимально»
сегодня, 19:06
Михаил Ильин: «Мечтаю сыграть с Малкиным в одном звене. Он мой кумир детства. С Капризовым, Кучеровым или Овечкиным было бы круто выйти на лед»
сегодня, 18:13
Щитов о детском хоккее: «Новых ковальчуков, радуловых, капризовых не увидел. Дети играют схематично, процесс мышления, креатива и индивидуальности убит»
сегодня, 17:24
Федоров о «Детройте» в этом сезоне: «Есть шансы залезть в плей-офф, борьба идет жесткая. Маклеллан – очень хороший тренер, он нашел жилку в общении с командой»
сегодня, 15:55
Максим Сушинский: «СКА не сможет спасти серию. Система ЦСКА не даст им свободы»
сегодня, 14:27
Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»
сегодня, 13:48
Рекомендуем