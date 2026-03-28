Артюхин назвал ЦСКА фаворитом в серии против СКА: «Победит дисциплина. Система оборонительного плана дает больше результата, чем атакующая»

Бывший форвард ЦСКА и СКА Евгений Артюхин назвал московский клуб фаворитом в серии первого раунда Кубка Гагарина. Команда Игоря Никитина ведет в серии со счетом 2-1. 

– Каковы ваши впечатления от серии СКА – ЦСКА?

– Только положительные. Интересно следить за этой серией. Она непредсказуема. Все говорили перед серией, что ЦСКА – фаворит. Но я хочу сказать, что СКА достойно дает отпор. Интересно посмотреть, сможет ли питерский клуб вытащить эту серию. На самом деле, такое украшение нашего хоккея.

– Не показалось ли вам вчера, что СКА улучшил игру в обороне? Или же ЦСКА был не так агрессивен?

– Нет. Игра в обороне, к сожалению, оставляет желать лучшего у СКА. Я считаю, что все-таки вратарь, наверное, где-то более уверенно сыграл. Все равно есть вот этот момент, что не хватает немножко строгости в обороне и уверенности.

За счет этого, в принципе, матчи у СКА и были проиграны. Но вчера играли слаженно, молодцы.

– Считаете ли вы эту серию наименее зрелищной из всех?

– Абсолютно нет. Все серии интересные. В каждой серии есть своя изюминка, интриги. И каждая серия по-своему интересна и хороша. Наверное, можно назвать предсказуемой серию «Металлург» – «Сибирь». А остальные, в принципе, все серии интересно смотреть, и все те команды, которые в начале сетки стояли ниже, дают отпор.

«Спартак» очень удивил. Говорили, что «Локомотив» легко пройдет, но столичная команда бьется, дает отпор. И тут еще не все понятно, как говорится.

– Кто победит в серии СКА – ЦСКА?

– Победит дисциплина. Конечно, фаворит ЦСКА. Системная команда все-таки работает лучше, чем что-либо. Если есть система оборонительного плана, то это больше дает результата, чем система атакующего хоккея, – сказал Артюхин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
