Василевский отразил 26 из 28 бросков «Оттавы» и одержал 35-ю победу. Вратарь «Тампы» лидирует в НХЛ по выигранным матчам в сезоне
Андрей Василевский одержал 35-ю победу в текущем сезоне НХЛ.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2). 31-летний россиянин отразил 26 из 28 бросков (92,9%).
Василевский продолжает лидировать по общему числу выигранных матчей в сезоне (35 из 51). Второе место по этому показателю занимает Карел Веймелка из «Юты» (32 в 56).
Также на счету Андрея 2 шатаута при 91,1% отбитых бросков и коэффициенте надежности 2,33 в 51 матче в нынешней регулярке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Начало сегодня было ужасным, а потом пошло)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем