  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василевский отразил 26 из 28 бросков «Оттавы» и одержал 35-ю победу. Вратарь «Тампы» лидирует в НХЛ по выигранным матчам в сезоне
1

Андрей Василевский одержал 35-ю победу в текущем сезоне НХЛ.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2). 31-летний россиянин отразил 26 из 28 бросков (92,9%).  

Василевский продолжает лидировать по общему числу выигранных матчей в сезоне (35 из 51). Второе место по этому показателю занимает Карел Веймелка из «Юты» (32 в 56).

Также на счету Андрея 2 шатаута при 91,1% отбитых бросков и коэффициенте надежности 2,33 в 51 матче в нынешней регулярке. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАндрей Василевский
logoОттава
logoНХЛ
logoЮта
logoТампа-Бэй
logoКарел Веймелка
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Начало сегодня было ужасным, а потом пошло)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
