Василевский отразил 26 из 28 бросков «Оттавы» и одержал 35-ю победу. Вратарь «Тампы» лидирует в НХЛ по выигранным матчам в сезоне

Андрей Василевский одержал 35-ю победу в текущем сезоне НХЛ.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2). 31-летний россиянин отразил 26 из 28 бросков (92,9%).

Василевский продолжает лидировать по общему числу выигранных матчей в сезоне (35 из 51). Второе место по этому показателю занимает Карел Веймелка из «Юты» (32 в 56).

Также на счету Андрея 2 шатаута при 91,1% отбитых бросков и коэффициенте надежности 2,33 в 51 матче в нынешней регулярке.