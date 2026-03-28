Пожарная тревога разбудила игроков «Ак Барса» в отеле Челябинска в 9 утра. Казанцы ведут в серии с «Трактором» – 2-1

Учебная пожарная тревога разбудила игроков «Ак Барса» в отеле Челябинска.

В гостинице, где остановились игроки «Ак Барса » в Челябинске, сегодня утром сработала пожарная тревога.

Как сообщает «Бизнес Online», сигнализация сработала около 9 часов утра по московскому времени. В это время хоккеисты казанской команды еще отдыхали.

Позднее появилась информация, что это была плановая учебная тревога.

На данный момент «Ак Барс» ведет в серии с «Трактором » (2-1) в первом раунде Кубка Гагарина. Команды проведут 4-й матч серии 29 марта, начало – в 14:30 по московскому времени.