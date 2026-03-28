Пожарная тревога разбудила игроков «Ак Барса» в отеле Челябинска в 9 утра. Казанцы ведут в серии с «Трактором» – 2-1
Учебная пожарная тревога разбудила игроков «Ак Барса» в отеле Челябинска.
В гостинице, где остановились игроки «Ак Барса» в Челябинске, сегодня утром сработала пожарная тревога.
Как сообщает «Бизнес Online», сигнализация сработала около 9 часов утра по московскому времени. В это время хоккеисты казанской команды еще отдыхали.
Позднее появилась информация, что это была плановая учебная тревога.
На данный момент «Ак Барс» ведет в серии с «Трактором» (2-1) в первом раунде Кубка Гагарина. Команды проведут 4-й матч серии 29 марта, начало – в 14:30 по московскому времени.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Разбудить в субботу в 9 утра (неважно каким способом) - это преступление.
Так в Челябинске 11 часов было) 9 часов это по Москве
То, что в Москве убивает, в Челябинске закаляет.
Плановая учебная тревога🤣
Игра на носу.. в семь на ногах надо быть)) а они валяются…)))
Какие в субботу тревоги плановые)))??!!
Это плей офф, детка)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем